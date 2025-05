VIDEO Bivši hajdukovac zabio spektakularan gol škaricama. To mu je prvi nakon dvije godine

Jako puno stranaca posljednjih godina je prodefiliralo hajdučkom svlačionicom. Rijetki su ostavili trag, mnogi od njih pokupili novce i otišli svojim putem, a jedan od onih koji je ostao u lošem sjećanju je Said Ahmed Said (32).

Zabio je 29 golova i 16 puta asistirao u 89 utakmica, što je sjajna statistika u usporedbi s drugim igračima, no on je svoju eru na Poljudu umrljao problematičnim ponašanjem i jednom incidentu kojeg mu navijači nikada nisu oprostili. On datira iz kolovoza 2017. godine, Hajduk je, nakon poraza od 2-0 u prvoj utakmici play-offa Europske lige, na Poljudu ugostio Everton.

Pri rezultatu 1-1, Splićani su izborili penal i dobili priliku zagorčati život gostima. Penal su trebali izvesti Nikola Vlašić i Ante Erceg, ali Said je uzeo loptu i nije je nikome htio dati. Sam je izveo jedanaesterac i kako to obično bude, promašio ga je. Od tada je često bio meta zvižduka navijača, sve do siječnja 2019. godine kada je otišao iz kluba.

Talijanski napadač ganskog podrijetla, koji je potekao u omladinskoj školi milanskog Intera, od studenog 2024. godine igra za tuzlansku Slobodu. Čak dvije godine bio je bez gola, ali uspio ga je prekinuti. I to kako!

Sloboda je u 29. kolu bosanskohercegovačke lige izgubila kod Željezničara (3-2), a utakmicu je obilježio Said Ahmed Said koji je u 92. minuti zabio spektakularnu golčinu škaricama. Odjurio je na centar, s nadom da mogu doći do boda, ali bilo je kasno.

To mu je bio prvi gol nakon 22. svibnja 2023. godine kada je igrao za grčki Panserraikos. Otišao je iz kluba pa godinu dana bio bez angažmana, da bi ga krajem prošle godine dovela Sloboda koja je na polusezoni promijenila gotovo cijelu momčad. Ipak, nije joj to pomoglo, još prije mjesec dana postalo je jasno da će ispasti iz lige.