VIDEO Bivši igrač Rijeke zabio sjajan gol u debiju za novi klub!

Naïs Djouahra (25) u Rijeci je ostavio traga odigravši 63 utakmice za klub i zabivši devet golova, uz pet asistencija. Ovog je ljeta promijenio sredinu i potpisato za portugalsku Aroucu, a već u debiju zabio je gol.

Arouca je pobijedila AVS 3-1 u prvom kolu portugalskog prvenstva, a Djouahra je zabio drugi gol domaćina. Primio je loptu na kakvih 15 metara u lijevoj strani kaznenog prostora, namjestio se na udarac i neobranjivo pogodio suprotan kut.

Prvi gol na dvoboju zabio je Trezza u osmoj minuti, a nakon gola bivšeg igrača Rijeke isti igrač je zabio za 3-0 u 62. minuti. Konačan rezultat postavio je Nene u 90. minuti.

Podsjetimo, Djouahra je za Riječane zabio neke jako važne golove prošle sezone, poput onog u Šibeniku za pobjedu 0-1 u završnici prvenstva ili onog u uzvratu finala Kupa protiv Slaven Belupa (1-0).