Obavijesti

Sport

Komentari 1
VERY NAIS

VIDEO Bivši igrač Rijeke zabio sjajan gol u debiju za novi klub!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivši igrač Rijeke zabio sjajan gol u debiju za novi klub!
Foto: Screenshot/SportKlub

Podsjetimo, Djouahra je za Riječane zabio neke jako važne golove prošle sezone, poput onog u Šibeniku za pobjedu 0-1 u završnici prvenstva ili onog u uzvratu finala Kupa protiv Slaven Belupa (1-0)

Naïs Djouahra (25) u Rijeci je ostavio traga odigravši 63 utakmice za klub i zabivši devet golova, uz pet asistencija. Ovog je ljeta promijenio sredinu i potpisato za portugalsku Aroucu, a već u debiju zabio je gol. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tučnjava nakon utakmice Gorica - Rijeka 02:00
Tučnjava nakon utakmice Gorica - Rijeka | Video: Čitatelj 24sata

Arouca je pobijedila AVS 3-1 u prvom kolu portugalskog prvenstva, a Djouahra je zabio drugi gol domaćina. Primio je loptu na kakvih 15 metara u lijevoj strani kaznenog prostora, namjestio se na udarac i neobranjivo pogodio suprotan kut. 

Gol Djouahre pogledajte OVDJE

Prvi gol na dvoboju zabio je Trezza u osmoj minuti, a nakon gola bivšeg igrača Rijeke isti igrač je zabio za 3-0 u 62. minuti. Konačan rezultat postavio je Nene u 90. minuti. 

Podsjetimo, Djouahra je za Riječane zabio neke jako važne golove prošle sezone, poput onog u Šibeniku za pobjedu 0-1 u završnici prvenstva ili onog u uzvratu finala Kupa protiv Slaven Belupa (1-0). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta
Ni Milan, ni Dinamo: Otkriveno gdje Modrić završava karijeru! Veće iznenađenje ne može biti
TKO BI REKAO

Ni Milan, ni Dinamo: Otkriveno gdje Modrić završava karijeru! Veće iznenađenje ne može biti

Hrvatski kapetan je s Milanom potpisao ugovor na jednu godinu i nakon toga je slobodan birati što će. Prioritet mu je Svjetsko prvenstvo poslije kojeg bi mogao napraviti nevjerojatan potez kojem se nitko nije nadao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025