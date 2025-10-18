VIDEO Bivši veznjak Rijeke ušao u igru pa zabio nakon 3 minute!

Nakon što je prošle sezone osvojio duplu krunu s Rijekom, albanski veznjak Lindon Selahi (26) karijeru je odlučio nastaviti u Poljskoj. Do sada je 12 puta nastupio za Widzew iz Lodza, a sada je zabio prvi gol.

U susretu protiv Radomiaka Selahi je ušao u 66. minuti ušao u igru, a već tri minute kasnije je zatresao mrežu. Odmah je krenuo u napad i s 14 metara desnom nogom zabio gol za 3-1. Do kraja utakmice, Radomiak je smanjio zaostatak i utakmica je završila 3-2.

Selahi je do prošle sezone nastupao za Rijeku u koju je došao na ljeto 2021., a u Poljsku ga je doveo sada već bivši trener Željko Sopić (51). U Widzewu iz Lodza, Selahi zarađuje 500 tisuća eura godišnje, a ugovor je potpisao na tri sezone. Od kolovoza do listopada u klubu su se izmijenila tri trenera, Sopić koji je otišao u kolovozu, a onda je na njegovo mjesto došao Patryk Czubak (32) koji se u klubu zadržao manje od dva mjeseca. Sada je vodstvo poljskom klubu pripalo Hrvatu Igoru Jovićeviću (51).