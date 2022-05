VIDEO Bizaran autogol spasio je Dinamo teškog poraza: Igrač Lokomotive napucao suigrača

Prije tjedan dana Dinamo je pobijedio Goricu (1-0) na krilima Ademija, a samom pobjedničkom golu prethodila je jedna bizarna scena. Sudac Zdenko Lovrić je na začetku same akcije htio svirati prekršaj nad Tolićem, no ispala mu je zviždaljka, a dok ju je on pronašao u travi, Ademi se dokopao lopte i zabio.

E pa danas novi promili sreće pomazili su Dinamo. 'Modri su u 34. kolu Prve HNL iznenađujuće remizirali s Lokomotivom (1-1) te tako zakomplicirali utrku za naslov prvaka tri kola prije kraja jer je Hajduk na samo četiri boda zaostatka.

Lokosi su senzacionalno poveli golom Sandra Kulenovića u 30. minuti i držali to vodstvo sve do 50. E tada se u Kranjčevićevoj ukazala scena kao da su je režirali tvorci popularnog crtića A je to.

Ivanušec je pucao, lopta je golmanu Nevistiću pobjegla iz ruku pa prošla kroz noge. Ipak, Mersinaj ju je uspio zaustaviti ispred gola, krenuo je ispucati, ali je pogodio suigrača Soldu i lopta se odbila u mrežu. Hvatali su se redom za glavu igrači Lokomotive, a dinamovci krenuli sa slavljem ni krivi ni dužni.

Nizom nespretnih okolnosti izbjegli su poraz od gradskog rivala. I ne bi bio prvi put. Lokosi su ove sezone namučili Dinamo. Jednom su remizirali te ih jednom srušili. Sada su im otkinuli bitne bodove u borbi za naslov prvaka i zakomplicirali sve tri kola prije kraja.

