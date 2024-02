Skandalozan gol iz susjedstva. Komentator u šoku: 'Jaooo, o čemu se ovdje radi? Pogledajte'

Neobičan gol stiže iz prvog razreda crnogorskog nogometa, s utakmice Mladosti iz Donje Gorice i Dečića (0-3) odigrane ovu srijedu. Gosti su poveli u samoj završnici prvog poluvremena golom Bojana Matića s desetak metara udaljenosti, i to nakon što mu se s puta sklonio obrambeni igrač domaće momčadi Zvonko Ceklić.

Komentator Radiotelevizije Crne Gore nije se mogao načuditi tom potezu igrača Mladosti.

- Jao... Poskočio je Ceklić, lopta je prošla ispod njega i završila u golu. Strijelac Matić. Evo, pogledajte kako je Ceklić sklonio noge. O čemu se ovdje radi? Zašto? Evo, pogledajte. Nevjerojatno. I očekivano - rekao je komentator.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače, Mladost je fenjeraš prve crnogorske lige, a Dečić vodeća momčad i mnogi su vjerojatno očekivali da će zabiti koji gol i prije nadoknade prvog poluvremena. No nije išlo sve do same nadoknade. A u završnici su zabili još dva gola u 85. i 87. minuti za naizgled rutinskih 3-0. Na njihovu je pobjedu koeficijent bio 1,25, a na domaćine devet.