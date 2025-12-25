Obavijesti

DA NE VJERUJEŠ!

VIDEO Bizarna scena u Albaniji. Golman skinuo rukavice i otišao s terena dok je trajala utakmica

Piše Issa Kralj,
VIDEO Bizarna scena u Albaniji. Golman skinuo rukavice i otišao s terena dok je trajala utakmica
Utakmica je završila pobjedom Vore 4:1, a za Bylis je na kraju branio pričuvni golman koji se nije proslavio. Vachouxov potez je sve iznenadio, a ostaje vidjeti hoće li Bylis posegnuti za disciplinskim mjerama

Neobična scena na utakmici u albanskoj Superligi postala je hit na društvenim mrežama. Na utakmici između Vore i Bylisa u središtu pozornosti našao se gostujući golman Jeremy Vachoux koji je napravio neočekivani potez. Vachoux je pri isteku prvog poluvremena samovoljno napustio teren i odšetao u svlačionicu. Video možete pogledati OVDJE

Francuski golman, koji je ranije branio i za Saint-Étienne, Lens te Lausanne bio je vidno uzrujan nakon dva primljena gola pa je tako u 42. minuti susreta skinuo rukavice i krenuo prema svlačionici. 

Trener Bylisa Mirel Josa odlučio zamijeniti golmana, a nakon utakmice pokušao je ublažiti priču navodeći da je Vachoux zbog ozljede tražio zamjenu. 

Utakmica je završila uvjerljivom pobjedom Vore 4:1, a za Bylis je na kraju branio pričuvni golman koji se nije proslavio. Vachouxov potez je sve iznenadio, a ostaje vidjeti hoće li Bylis posegnuti za disciplinskim mjerama.

