VIDEO Bizarni ispad Jakea Paula na vaganju: Vrištao, derao se na Joshuu pa mu zaprijetio...

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pozivaju Piletića na ostavku, majka se nada promjeni zakona Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon odluke Ustavnog suda ostaje nada da će se nešto promijeniti, kaže za 24 sata Brigita Marković, majka 34-godišnje Barbare iz Vukovara, koja se zbog zakona o asistenciji odrekla statusa roditelja njegovatelja kako bi kći imala pravo na osobnu asistenticu barem 40 sati tjedno... Upravo ta odredba, protiv koje se prosvjedovalo, a prema kojoj osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama ne mogu imati pravo na asistenta ako roditelj ima status njegovatelja, ukinuta je jer je diskriminatorna. Udruga Sjena, koja je na sve upozoravala pri donošenju zakona i predala slučaj Ustavnom sudu, pozvala je ministra socijalne politike Marina Piletića na ostavku. Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila je Erste banku s milijun i pol eura zbog aplikacije koja je prikupljala privatne podatke klijenata. Civilna zaštita predstavila je dva helikoptera za traganje i spašavanje te hitne medicinske letove. Božićne želje četiri najveća kluba: Dinamu je prioritet Livaković, Hajduku zatvaranje financijske konstrukcije, Rijeka želi rekordan transfer Fruka, a Osijek se bori za ostanak u ligi.

Kopiranje linka