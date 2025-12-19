UOČI MEČA U MIAMIJU
VIDEO Bizarni ispad Jakea Paula na vaganju: Vrištao, derao se na Joshuu pa mu zaprijetio...
MIAMI - U noći s petka na subotu, oko 4.30 sati po hrvatskom vremenu, globalna internetska zvijezda Jake Paul i dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua navući će boksačke rukavice i sučeliti se u Kasey Centeru. Riječ je o službeno profesionalnoj borbi u teškoj kategoriji, koja će trajati osam rundi po tri minute. Na vaganju je bilo vatreno, a da se priča samo o njemu, pobrinuo se Paul bizarnom predstavom. Prijetio je i vrijeđao Joshuu i najavio kako će ga nokautirati. Pa, malo drugačijim riječima je to rekao, najbolje da pogledate sami