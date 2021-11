Nenad Bjelica i Amer Hiroš stali su pred novinare uoči četvrtfinala Kupa koji se u srijedu od 16 sati igra na Gradskom vrtu, Osječanima stiže bivši trener Zoran Zekić sa Slaven Belupom.

Raspoloženje je, kaže trener "bijelo-plavih", sjajno nakon pobjede nad Lokomotivom. Ima i zašto biti jer je momčad i dalje vodeća na ljestvici HNL-a.

- Kao što možete zamisliti nakon vrijedne pobjede ostvarene u zadnjim trenucima utakmice, atmosfera u momčadi je odlična. Svi igrači koji su nastupili su na raspolaganju. Malenica koji je dobio udarac na kraju utakmice isto je trenirao, vjerujem da će i on biti na raspolaganju. Isto kao i prije Lokomotive, velik i širok izbor za mene, velik luksuz za mene na svim pozicijama, 26 spremnih igrača. Znamo svi što nam utakmica protiv Slaven Belupa donosi, maksimalno smo fokusirani. Vjerujem da ćemo opet pokazati dobru igru i, naravno, proći u sljedeće kolo - kazao je Bjelica.

Ima li razloga mijenjati početnih 11 koji su iznijeli utakmicu protiv Lokomotive?

- Uh... Iznijeli jesu, ali ne smijemo minorizirati zasluge igrača koji su ušli na teren i koji su na kraju donijeli preokret. Kod drugog gola sudjelovali su i Miloš i Daku, Mierez je ulaskom donio živost, ušao u šansu, bio opasan kod drugog gola... Puno puta ističemo da imamo kvalitetan kadar, praktički 23 igrača koji mogu nastupiti i biti standardni prvotimci. Poslat ćemo na teren najspremnije i najbolje u ovom trenutku, vidjet ćemo u kojem omjeru će biti promjena. Ušli smo u ritam pet utakmica u dva tjedna, prvu smo kvalitetno odradili, sutra je na redu druga i apsolutno smo fokusirani da damo maksimum. I da igrači koji budu na terenu, a uvjeren sam da ćemo na teren poslati najboljih 11, utakmicu odrade maksimalno kvalitetno i odgovorno.

Zadnja dva gola Osijek je primio iz prekida. Je li to plod dekoncentracije ili ste upozoravali na to?

- Jesmo, ali Lokomotiva je bila iznimno opasna i u drugim situacijama preko Kulenovića i Solde. Moramo poraditi na tome. Možda ne i ukazivati toliko igračima jer kad to radiš, onda ih još više privlačiš. Jednostavno biti fokusiran u tim situacijama. Puno puta govorim: to su tri ili četiri sekunde, koliko traje defenzivni prekid, treba se napeti, maksimalno odraditi to i onda ćemo obraniti gol. Vjerujem da ćemo se već sutra vratiti stabilnosti koju smo imali u puno prethodnih utakmica - kaže Bjelica.

Koliko je Slaven Belupo napredovao od zadnje prvenstvene utakmice?

- Evidentno je moj kolega Zekić uveo neke promjene, kliknuo s momčadi, da ona zadnjih pet, šest utakmica izgleda više nego dobro. U nekim odlučujućim utakmicama dobro su izgledali, protiv Dragovoljca. S Rijekom, jednom od najboljih momčadi lige, odigrali su al pari utakmicu, imali šansu u zadnjim trenucima odigrati neriješeno. Radi se o spoju mladosti i iskustva s iskusnim trenerom koji je ovdje ostavio dubok pečat i stvarno mu čestitam na tome. Naravno da očekujemo da ćemo biti bolji od Belupa i proći u polufinale Kupa. Ali radi se o momčadi koja ima jako puno iskustva i nekoliko mladih igrača. Treba nam maksimalan angažman za prolazak.

Hiroša ne zanima previše kako će Osijek pročći.

- Spremni smo, jedva čekamo da počne. Nadamo se prolasku dalje, u Kupu je jedino to bitno - kazao je napadač.

Koliko vam znači pobjeda stečena u završnici?

- Sigurno nam znači kad uzmemo u obzir da je naša serija i počela golom u zadnjoj minuti još protiv Lokomotive s igračem manje. I Goricu smo okrenuli u zadnjim minutama, to pokazuje da momčad ima karakter, da vjerujemo jedni drugima, da imamo samopouzdanja. Ako vjerujemo, na kraju možemo ostvariti ono što želimo.

Protiv Belupa je zabio prvi gol koji je bio krasan. Što razmišlja prije takvih udaraca?

- Ne znam što da kažem. Može se dogoditi da uđe ili da ne uđe. Je li - rekao je Hiroš i pogledao Bjelicu.

- On samo rašlje gađa. Ako nije u rašlje, ne vrijedi mu gol. Rekao sam mu i u zadnjoj utakmici, treba samo pogoditi gol na takvom brzom terenu, desetak igrača ispred njega stoji. Znači, mora se gol pogoditi. On ima tu kvalitetu, ali baš hoće pauka sredit.

- Zato i imam samo jedan gol dosad - dobacio je Hiroš.

- Pa da, je... Ha čuj, ne možeš baš svaku utakmicu takav gol zabiti. Nekad treba prljav gol zabiti, neki odbijanac. Ne mora uvijek biti takav da se vrti na Eurosportu - rekao je Bjelica, a Hiroš samo kimnuo glavom.

- A da počneš gađati golmana?

- Možda loše odbije, da - odgovorio je Hiroš.

- Možda ode u rašlje. Sad si gađao rašlje, ušla je u... Semafor - - dodao je Bjelica.

S kim se najbolje osjećaš u igri, upitali su Hiroša.

- Većinom igram lijevo, rijetko iza špice, ali sasvim mi je svejedno. Gdje god me stavi, dat ću sve od sebe pa ćemo vidjeti koliko će to biti dobro ili loše. Što se tiče suigrača, nikog ne bih izdvajao, svi su na nivou. Možda je samo malo više ispred ostalih Topčagić, malo me više razumije, pravi je igrač.

Kako stojiš s obrambenim dijelom igre?

- Pa sad, usavršio baš i nisam, ali eto, trudim se, borim se, evo...

Opet se ubacio Bjelica.

- Dobar je, zadovoljan sam od prvog dana kako Amer trenira i kako se ponaša. Naravno da mu je u početku bilo malo teško. Ipak je intenzitet rada u našem klubu puno veći od onoga na koji je navikao, nije mu bilo lako naći do prave forme. Strpljivi smo bili s njim i još smo, vjerujemo da može još bolje. Dobro se adaptirao, igrači ga vole, njemu je lijepo s nama. Vjerujem da je lijepa budućnost pred njim u Osijeku.

Osjeća li trener Osijeka pritisak pobjede?

- Pa imamo ga u svakoj utakmici, neovisno o tome je li Kup ili prvenstvo, je li Lokomotiva, Dragovoljac, Dinamo, Belupo... Svaka utakmica je pritisak. Igrači pokazuju da se dobro nose s njim, mi smo kao momčad apsolutno narasli i fizički i psihički. Lošiji period napravio je da smo jači i otporniji na pritisak. Vjerujem da ćemo sutra odigrati dobru utakmicu i da ćemo proći, to je najvažnije. Imamo kvalitetu za to, kao što se vidjelo i u zadnjoj utakmici, širok kadar, igrači s klupe mogu preokrenuti nešto. Treba biti strpljiv i proći u sljedeće kolo - rekao je Bjelica.

Daku je opet pokazao da se može naći tamo gdje treba. Može li on očekivati veću minutažu?

- Dobit će je sigurno. Nekad vam treba pomoć napadača s klupe, u zadnjoj utakmici nam je to trebalo. I on i Ramón su jako dobro odradili tih 15 odnosno 30 minuta, prije toga Topčagić je igrao na visokom nivou. Možemo biti zadovoljni sa sva tri napadača. Za svaku utakmicu gledat ćemo tko je za tog protivnika, za taj teren, za svašta nešto, tko je najbolji i tako odlučivati. Postoji šansa da svi dobiju minute.

Hoće li ponoviti pritisak kao protiv Lokomotive u prvom dijelu?

- Može. Mi radimo pritisak u svakoj utakmici od početka sezone. Naravno da se i protivnika nekad nešto pita, nekad nam i protivnik to ne dozvoli. Ali to je naš način kako igramo i to će i sutra biti naš plan: visoko ih pritisnuti, pokušati što manje izaći ih njihove polovice i biti bolji od njih. Vidjet ćemo kako će oni nastupiti, ne mogu znati. Mijenjali su sustav, igrali su i 4-2-3-1 i 5-4-1 i 4-4-2 u rombu i 4-4-2 u liniji, ne znam kako će nastupiti, nemam nikakve informacije, ali bit ćemo spremni za svaku mogućnost.

S obzirom na stanje terena i kartone, koliko je izgledno da će Miérez početi utakmicu?

- Može biti. On ne može igrati u Gorici, može se dogoditi da on bude jedan napadač sutra na terenu. Drugi? Haha, vidjet ćemo - zaključio je trener Osijeka.