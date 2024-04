VIDEO Bogdanovića zbog ovog starta čeka dvostruka operacija. Otpada misija povratka za Pariz

Bojan Bogdanović (35) trebao bi na dugu pauzu od košarke. Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša ozlijedio se u četvrtoj utakmici prve runde doigravanja, na nedjeljnom gostovanju njegovih New York Knicksa kod Philadelphija 76ersa, kad mu je na desnu nogu u borbi za loptu pao protivnički igrač Nicolas Batum (35). Prema prvim informacijama, radi se o težoj ozljedi zbog čega bi trebao na operaciju. Dogodilo se to svega minutu nakon što je ušao u igru.

Od ranije ga muči ozljeda lijevog zapešća, a prije utakmice u kojoj je ozlijedio nogu obavio je magnetsku rezonanciju koja je pokazala ozljedu ligamenata lijeve ruke. Plan je bio da odigra play-off do kraja i ode na operaciju nakon sezone, napisao je insajder Michael Scotto. No nakon ozljede noge moguće je da to odradi već ovaj tjedan, a spominje se kako bi mogao biti out čak do kraja kalendarske godine.

Izgledna dvostruka operacija znači da Bogdanović neće moći sudjelovati u reprezentativnim akcijama ovo ljeto, kvalifikacijama za Olimpijske igre i potencijalnom završnom turniru u Parizu. Iako se ranije oprostio od reprezentacije, izbornik Josip Sesar ostavio je otvorena vrata da se Babo priključi i pomogne Hrvatskoj da još jednom zabljesne na velikoj sceni. Taj je plan ovom ozljedom propao.

Knicksi i Sixersi igraju u Madison Square Gardenu noćas u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. New York vodi 3-1 u seriji na četiri pobjede i nadomak je plasmana u polufinale Istočne konferencije, gdje ga čeka bolji iz sudara Milwaukeeja i Indiane (trenutačno Pacersi vode 3-1). Bogdanović je ove sezone u prosjeku igrao 26 minuta i zabio 15 koševa uz 40 posto šuta za tricu.