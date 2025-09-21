VIDEO Bombetina od 126 km/h izvukla Dortmund, Kovač srušio bivši klub! Pogledajte golčinu

U posljednjem susretu četvrtog kola njemačke Bundeslige Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, je pred 81.365 gledatelja pobijedila Wolfsburg 1-0 skočivši na drugo mjesto ljestvice njemačkog prvenstva.

Susret je odlučio gol Karima Adeyemija u 20. minuti. Bio je to fantastičan udarac ispred ruba kaznenog prostora, a lopta je putovala brzinom od čak 126 km/h. Brz, precizan i ubojit udarac rezultirao je spektakularnim golom koji će sasvim sigurno kandidirati za najbolji gol njemačkog prvenstva.

Gosti su najbliže izjednačenju bili u 58. minuti kada je Konstantinos Koulierakis pucao pogodivši prečku od koje se lopta odbila naizgled preko gol-linije. Međutim, pokazalo se kako lopta nije prošla gol liniju cijelim svojim obujmom.

Momčad iz Dortmunda je prvi put u posljednjih osam godina započela sezonu s 10 bodova u prva četiri kola. Kovačeva momčad je ostala i jedina uz Bayern koja je ove sezone bez poraza.

Valja istaknuti i da je Kovač ovom pobjedom srušio bivši klub kojeg je vodio od 2022. do 2024. godine.

Za goste je do 60. minute igrao hrvatski veznjak Lovro Majer.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

U ranije odigranom susretu Bayer Leverkusen i Borussia Moenchengladbach su odigrali 1-1.