VIDEO Borussia dobila Eintracht i pomogla Štimcu! Evo kako...

Borussia Dortmund je dočekala Eintracht Frankfurt u 33. kolu Bundeslige i pobijedila 3-2 u sjajnoj utakmici. Poveli su gosti već u drugoj minuti, zabio je Uzun.

U 42. je izjednačio domaćin preko Guirassyja, a u prvoj minuti nadoknade prvog dijela pogodio je Schlotterbeck za preokret na Signal Iduna Parku.

Treći gol "crno-žutih" zabio je Inacio u 72. minuti, a neizvjenost je u samoj završnici uveo Burkardt golom u 87. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Ovom je pobjedom Kovačeva momčad pomogla Freiburgu Igora Matanovića jer pobjedom finalist Europske lige može osigurati sedmu poziciju. Također, zadovoljan je i Zrinjski iz Mostara koji bi eventualnim osvajanjem Kupa krenuo u europsku sezonu iz 4. pretkola Konferencijske lige.