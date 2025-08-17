FANTASTIČNA ATMOSFERA
VIDEO Boysi iz kaveza pjesmom pozdravili igrače Dinama nakon velike pobjede nad Rijekom
RIJEKA - Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 2:0 u derbiju trećeg kola HNL-a. Momčad Marija Kovačevića ostala je stopostotna i s devet bodova nalazi se na vrhu tablice. Impresivnu predstavu “modrih” iz kaveza Rujevice pratili su i Bad Blue Boysi koji su stigli u velikom broju. Nakon utakmice igrači su došli do tribine i pozdravili navijače, a oni su im odgovorili pjesmom. Dan nakon utakmice skupina ultras navijača slavi rođendan, a pobjedu im je posvetio dvostruki strijelac Dion Drena Beljo.