NAJSTARIJI BRAT

VIDEO Brat Nikole Jokića opet je zaintrigirao Amerikance: 'Taj tip jedva može stati u svečanu ložu'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Jokić briljirao je s triple-double učinkom u pobjedi Denver Nuggetsa nad Minnesotom 116-105, dok je njegov brat Strahinja Jokić privukao pažnju s prijenosnim ventilatorom na tribinama

Košarkaši Denver Nuggetsa poveli su u seriji prve runde NBA doigravanja. U subotu su navečer sa 116-105 na domaćem parketu pobijedili Minnesotu Timerwolvese, a prvo lice utakmice bilo je ono srpskog košarkaša Nikole Jokića, koji je započeo doigravanje na prepoznatljiv način, triple-double učinkom.

Jokić je u 40 minuta zabio 25 koševa, uhvatio 13 skokova i podijelio 11 asistencija. To mu je bio 22. triple-double u doigravanju, čime je treći najuspješniji košarkaš u povijesti, iza Magica Johnsona (30) i LeBrona Jamesa (28). 

Sve je s tribina pratio i njegov brat Strahinja Jokić, najstariji od trojice braće, kojeg su kamere uhvatile u svečanoj loži. Za razliku od svojih uobičajenih ležernih izdanja, ovoga se puta odlučio za elegantniji outfit, primjeren početku doigravanja u Coloradu. Ipak, najviše pažnje privuklo je ono što je držao u rukama.

Dok su neki nagađali da se radi o sladoledu, ubrzo se pokazalo da je riječ o nečem daleko praktičnijem, malom prijenosnom ventilatoru. S obzirom na atmosferu u dvorani, čini se da mu je itekako dobro došao.

