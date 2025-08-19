Obavijesti

Sport

Komentari 0
SRUŠILI PRVAKA

VIDEO Brozović i Al-Nassr borit će se za prvi trofej u sezoni. Pogledajte sjajni asist Hrvata

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Brozović i Al-Nassr borit će se za prvi trofej u sezoni. Pogledajte sjajni asist Hrvata
Foto: STRINGER/REUTERS

Njegov klub je u polufinalu srušio saudijskog prvaka Al Ittihad (2-1). Al-Nassr je poveo već u desetoj minuti nakon što je bivši hrvatski reprezentativac probio lijevu stranu pa sjajno ubacio u peterac za Sadija Manea

Dok se već mjesecima šuška o njegovom odlasku iz Al-Nassra i povratku u Europu, točnije u turski Fenerbahče, Marcelo Brozović opet je pokazao koliko je bitan za Al-Nassr. Ovaj put je s klubom izborio finale Superkupa Saudijske Arabije.

Njegov klub je u polufinalu srušio saudijskog prvaka Al Ittihad (2-1). Al-Nassr je poveo već u desetoj minuti nakon što je bivši hrvatski reprezentativac probio lijevu stranu pa sjajno ubacio u peterac odakle je Sadio Mane pospremio loptu u donji desni kut. 

Al-Ittihad je izjednačio šest minuta kasnije golom Bergwijna, a u 25. minuti činilo se da će do potpunog preokreta nakon što je Mane dobio crveni karton zbog gaženja protivničkog golmana.

Friendly - Al Nassr v Al Hilal
Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

Ipak, uspio je Al-Nassr izdržati silovite napade suparnika i golom Joaa Felixa u 61. minuti izboriti finale gdje će igrati protiv boljeg iz utakmice Al-Ahlija i Al-Qadisiyaha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025