VIDEO Brozović i Al-Nassr borit će se za prvi trofej u sezoni. Pogledajte sjajni asist Hrvata

Dok se već mjesecima šuška o njegovom odlasku iz Al-Nassra i povratku u Europu, točnije u turski Fenerbahče, Marcelo Brozović opet je pokazao koliko je bitan za Al-Nassr. Ovaj put je s klubom izborio finale Superkupa Saudijske Arabije.

Njegov klub je u polufinalu srušio saudijskog prvaka Al Ittihad (2-1). Al-Nassr je poveo već u desetoj minuti nakon što je bivši hrvatski reprezentativac probio lijevu stranu pa sjajno ubacio u peterac odakle je Sadio Mane pospremio loptu u donji desni kut.

Al-Ittihad je izjednačio šest minuta kasnije golom Bergwijna, a u 25. minuti činilo se da će do potpunog preokreta nakon što je Mane dobio crveni karton zbog gaženja protivničkog golmana.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

Ipak, uspio je Al-Nassr izdržati silovite napade suparnika i golom Joaa Felixa u 61. minuti izboriti finale gdje će igrati protiv boljeg iz utakmice Al-Ahlija i Al-Qadisiyaha.