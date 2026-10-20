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VIDEO Brutalna tučnjava igrača i navijača u nižim ligama Srbije

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Brutalna tučnjava igrača i navijača u nižim ligama Srbije
Foto: youtbe
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Došlo je do brutalne tučnjave među nogometašima i nije se znalo tko koga udara. Onda su u teren uletjeli i navijači

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Kaotične scene viđene su u Srbiji u niželigaškoj utakmici. Susreli su se Trlić i Junior iz Novog Naselja u Kolubarskoj okružnoj ligi, a susret je prekinut zbog opće tučnjave. Ništa na to ništa upućivalo, a nogometaši iz Novog Naselja imali su prednost od 1-0, no potom je atmosfera na travnjaku potpuno eskalirala.

Došlo je do brutalne tučnjave među nogometašima i nije se znalo tko koga udara. Onda su u teren uletjeli i navijači. Nastao je još veći kaos, a sudac je prekinuo utakmicu. 

Snimka incidenta zgrozila je javnost, a nakon nezapamćenih nereda na terenu slijedi reakcija nadležnih institucija. Očekuje se hitno postupanje disciplinskih tijela natjecanja, koja bi trebala izreći žestoke kazne za sve sudionike incidenta.

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Komentari 2
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