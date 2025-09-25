Obavijesti

Sport

Komentari 0
REMI KOD KUĆE

VIDEO Budimirova Osasuna prosula bodove nakon ogromne greške domaćeg golmana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Budimirova Osasuna prosula bodove nakon ogromne greške domaćeg golmana
Foto: Sportklub

Ante Budimir za Osasuna je započeo utakmicu, a iz igre je izašao u 80. minuti. Osasuna je trenutno trinaestoplasirana momčad La lige

Nogometaši Osasune i Elchea odigrali su 1-1 u predzadnjem dvoboju 6. kola španjolskog prvenstva, odigranog u četvrtak na stadionu El Sadar u Pamploni.

Osasuna je povela već u 10. minuti golom Victora Munoza i držali su tri boda sve do druge minute sučevog dodatka, kad je veliku pogrešku obrambenih igrača i vratara domaće momčadi iskoristio Adria Pedrosa za postizanje izjednačujućeg pogotka.

Nevjerojatnu grešku koja je prethodila izjednačujućem golu Elchea pogledajte OVDJE.

LA LIGA Real dominirao kod Levantea i nastavio savršen niz, Livaković nije ulazio u igru za Gironu...
Real dominirao kod Levantea i nastavio savršen niz, Livaković nije ulazio u igru za Gironu...

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir bio je u početnom sastavu Osasune, a izašao je iz igre u 80. minuti.

Elche je tako i dalje neporažen u povratničkoj sezoni u La Ligi te je sa 10 bodova na petom mjestu, dok je Osasuna nakon prvog ovosezonskog remija sa sedam bodova na 13. poziciji. Vodeći Real Madrid ima maksimalnih 18 bodova iz šest nastupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025