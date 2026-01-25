Obavijesti

NIJE PAZIO

VIDEO Ćaleta-Car dobio izravni crveni karton zbog ovog poteza

Piše HINA,
Hrvatski branič je zbog neopreznog starta nad Manu Fernandezom dobio žuti karton, međutim sudac Alberola je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Celtu Vigo sa 2-1 premda je od 45. minute igrao bez isključenog Duje Ćalete-Cara. Baskijski sastav je poveo u 17. minuti golom Mikela Oyarzabala, no u posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen hrvatski reprezentivac.

Hrvatski branič je zbog neopreznog starta nad Manu Fernandezom dobio žuti karton, međutim sudac Alberola je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku pokazavši mu crveni karton. Klikom OVDJE možete pogledati prekršaj Hrvata.

Celta je izjednačila u 72. minuti golom Borje Eglesiasa, no samo tri minute kasnije Sociedad je vratio prednost novim golom Oyarzabala. Konačnih 3-1 postavio je Brais Mendez u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca. Luka Sučić je za pobjednički sastav igrao do 81. minute. 

Sociedad je ovim pobjedom napredovao na osmo mjesto sa 27 bodova, dok je Celta ostala na sedmoj poziciji s pet bodova više.

U prvom nedjeljnom susretu Atletico Madrid je pobijedio Real Mallorcu sa 3-0 učvrstivši se na trećem mjestu ljestvice.Atletico je poveo u 22. minuti golom Alexandera Sorlotha, na 2-0 je povećao David Lopez pogodivši vlastitu mrežu u 75. minuti, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Thiago Almada u 87. minuti.

Barca vodi na ljestvici sa 52 boda, Real Madrid ima bod manje a treći je Atletico Madrid sa 44 boda.

