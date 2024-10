VIDEO Četvrtoligaš imao Osijek 'na konopcima', ali 'prosuli' su sav trud u samo dvije minute

UDALJILA JU POLICIJA

Žena napala HDZ-ovce i župana Celjaka na svečanosti kod Siska: 'Oprostite, malo sam neugodna' SISAK - Znate li tko sam ja? Ja sam jedna Vesna Škrinjarić. Župan Celjak nije se htio javiti, rekla je žena koja je prekidala svečanost otvaranja autoceste A11, dionice Lekenik - Sisak. Obraćala se premijeru Andreju Plenkoviću koji joj je odgovorio da "nema on sad vremena". "Nema on vremena nikada za nas Siščane", odgovorila mu je žena. Plenković ju je opet pokušao prekinuti, a ona mu je rekla "Samo malo, premijeru". Otišla je potom od premijera i rekla: "Možemo. Pogledajte naroda...", pokazujući na ljude. Počeo je tada govor, a ona je rekla: "Ajde izvolite, ja ću sa strane stat'. Oprostite, malo sam neugodna. Bog će mi oprostit' moje grijehe, a vi...". Potom je ironično zapljeskala. "Bravo, ajmo za Celjaka gospodina i HDZ". Dvojica muškaraca pokušali su je primiti za ruku kako bi ju smirila, no ona se izmaknula. (aš)

