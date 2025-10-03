VIDEO Bizarni sudar u Formuli 1: Ferrari u boksu udario McLaren!

Singapur je domaćin 18. utrke ovogodišnjeg prvenstva Formule 1, a u petak su se održala dva slobodna treninga uoči kvalifikacija koje su u subotu i utrke koja je u nedjelju. Dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso bio je najbrži u prvom treningu, dok je vodeći vozač prvenstva Oscar Piastri bio najbrži u drugom treningu.

Ipak, sudari i nesreće obilježile su drugi trening u Singapuru. Piastrijev momčadski kolega i glavni rival za titulu, Lando Norris, imao je bizarni sudar u boksu s Ferrarijevim adutom Charlesom Leclercom. Naime, Norris je vozio kroz boks kada je Ferrari neoprezno pustio Leclerca iz garaže.

Monegažanin je stisnuo gas i izletio iz garaže, očekivajući praznu traku, ali je prednjim nosom udario u bočni dio Norrisovog McLarena. Norris je završio u zaštitnoj ogradi u boksu i slomio prednje krilo, a Leclerc je završio pod istragom sudaca, koji će nakon treninga u miru istražiti incident. Sudar možete pogledati OVDJE.

Foto: Edgar Su

U svakom slučaju, Norris će bez ikakvog problema nastaviti s vikendom u Singapuru. Englez je prošle godine uvjerljivo slavio na ovim ulicama, a potrebna mu je slična izvedba ovog vikenda kako bi smanjio zaostatak za Piastrijem u prvenstvu vozača, koji uoči utrke iznosi 25 bodova.

Dodajmo kako je Isack Hadjar bio drugi najbrži na treningu, a iza njega smjestio se aktualni svjetski prvak Max Verstappen, dok je Alonso, koji je bio najbrži na prvom treningu, završio četvrti.

Treći je trening u subotu u 12 sati, a kvalifikacije su u subotu od 15 sati. Utrka je u nedjelju od 14 sati.