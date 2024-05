VIDEO City se hvali potezima Joška Gvardiola, navijači u deliriju: 'Pa on je prava zvijer!'

On je trenutno možda i najpoznatiji 22-godišnjak u nogometnom svijetu. Iako igra u obrani, trpa kao na traci. Suigrači i trener ga obožavaju, a navijači mu pišu pjesme. On je ponajbolji stoper svijeta, on je čudesni Joško Gvardiol.

Hrvatski reprezentativac živi najljepše dane svoje karijere i juri s Manchester Cityjem po svoj prvi naslov prvaka otkako je napustio Dinamovo jato. Došao je u Premier ligu kao najskuplji stoper u povijesti, ali malo tko je vjerovao da će se tako brzo prilagoditi i postao nezamjenjiv u stroju Pepa Guardiole koji samo sipa bombone na spomen skromnog Joška kojemu ne silazi osmijeh s lica. Sigurno i on sam sebe ponekad uštipne da vidi je li zaista ovo stvarno. Proživljava snove koje sanja svaki klinac koji uzme nogometnu loptu.

Gvardiol je zbog svoje osobnosti i sjajnih igara magnet i za društvene mreže pa je često predmet objave admina Cityjevih stranica. Ovaj put su objavili kompilaciju njegovih najboljih poteza s utakmice protiv Tottenhama (2-0) i to popratili opisom:

- Zvijer je aktivirana.

Navijači Cityja oduševljeni su njegovim partijama. U obrani je kao stijena, čvrst i neprijelazan, a kako je se sezona odmicala, ohrabrio se i postao sve opasniji u napadu. Dokazuje to i statistika od pet golova u posljednjih osam utakmica, a da je bilo malo sreće, mogao je zabiti i Tottenhamu. U nedjelju njegov City igra protiv West Hama u posljednjem kolu Premier lige i pobjedom će obraniti titulu.

- 'On je prava zvijer', 'Je li on dešnjak ili ljevak? Fantastičan je s obje noge', 'Najbolji obrambeni igrač na svijetu', 'O njemu će se pričati u nogometnoj povijesti' - neki su od komentara ispod Cityjeve objave.

Joško je klasa od igrača i dijamant hrvatskog nogometa pred kojim je blistava budućnost, ali ono što imponira još više od njegovog talenta je osobnost. Svjestan je svojih mogućnosti i sanja najveće stvari, ali nosom ne para oblake. Ostao je ponizan, skroman i prizeman, fokusiran samo na svoj cilj, onako kako su ga roditelji odgajali. Drugačiji je od drugih i zato je tako poseban.