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SVLADAO ĆALETA-CARA

VIDEO Como juri prema vrhu Serie A, Baturina rano izašao

Piše HINA,
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VIDEO Como juri prema vrhu Serie A, Baturina rano izašao
Foto: Jennifer Lorenzini
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Como svladao Sassuolo 2-0 i nastavio lud niz nakon šoka protiv Uniteda, a Douvikas je bio dvostruki strijelac i junak večeri

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Nogometaši Coma svladali su pred svojim navijačima Sassuolo 2-0 u subotnjem susretu osmog kola talijanske Serie A. Time je Como nastavio dobar ovotjedni niz kojeg je započeo uvjerljivom pobjedom 4-1 protiv Manchester Uniteda u Ligi prvaka. Privremeno se Como izjednačio na trećem mjestu ljestvice s Romom. Dva boda više od tog dvojca imaju vodeći Inter i Lazio.

Igrač utakmice bio je grčki reprezentativac Anastasios Douvikas koji je zabio oba gola, u 49. i 60. minuti. Como je dotad napadao, a nakon stečenog vodstva je vrlo mirno priveo utakmicu kraju. Hrvatski reprezentativac Martin Baturina je počeo utakmicu za Como, a zamijenjen je u 46. minuti. Za domaćina je Ivan Smolčić zaigrao od 67. minute. Cijelu je utakmicu za goste odradio Duje Ćaleta-Car.

Bologna je u gostima pobijedila Cagliari 2-0. Casale je u 57. minuti doveo Bolognu u vodstvo, a tri boda je zapečatio Bernardeschi koji je u 80. s bijele točke pogodio za 2-0. Cagliari, klub koji je bio najugodnije iznenađenje starta sezone, u posljednje tri ligaške utakmice ima remi i dva poraza. Hrvatski nogometaš Nikola Moro ostao je tijekom cijelog dvoboja na gostujućoj klupi za pričuve.

U prvom dvoboju ovog kola Torino je u petak s 3-2 svladao Monzu, a treći je gol za Torino postigao hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. U nedjelju se sastaju Inter - Fiorentina, Atalanta - Frosinone, Genoa - Venezia i Lecce - Juventus i Udinese - Milan.

Serie A, 8. kolo:

Cagliari - Bologna 0-2 (Casale 57, Bernardeschi 80-11m)
Como - Sassuolo 2-0 (Douvikas 49, 60)
Napoli - Roma (18 sati)
Lazio - Parma (20.45 sati)

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