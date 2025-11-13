Obavijesti

'ŽUTA MINUTA' LEGENDE

VIDEO Cristiano izgubio živce! Udario protivnika poput MMA borca. A ranije ga je provocirao

Piše Luka Tunjić,
Foto: Pixsell/Press Association/Sport Klub/screenshot

Navijači su istaknuli kako je Ronaldo neposredno prije incidenta provocirao irske navijače i samog O'Sheu, radeći gestu plakanja prema braniču

U ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., Portugal se našao u velikim problemima protiv Irske na stadionu Aviva u Dublinu, a situaciju je dodatno pogoršao kapetan Cristiano Ronaldo. Njegov ispad u 61. minuti, koji mu je donio izravan crveni karton pri vodstvu Irske od 2-0 iznenadio je mnoge gledatelje.

Frustracije u portugalskom taboru rasle su kako je utakmica odmicala, a kulminirale su potezom njihove najveće zvijezde. Nakon borbe za poziciju u kaznenom prostoru, Ronaldo je laktom udario irskog braniča Daru O'Sheu.

Republic of Ireland v Portugal - 2026 FIFA World Cup European Qualifying - Aviva Stadium
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Sudac mu je isprva pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravno isključenje. Bio je to Ronaldov prvi crveni karton u dresu portugalske reprezentacije i ukupno 13. u profesionalnoj karijeri, a dogodio se u najgorem mogućem trenutku.

Rasprava na internetu ubrzo je otkrila i širi kontekst događaja koji je doveo do isključenja. Navijači su istaknuli kako je Ronaldo neposredno prije incidenta provocirao irske navijače i samog O'Sheu, radeći gestu plakanja prema braniču. Osim sramote, crveni karton ima i stvarne posljedice.

Republic of Ireland v Portugal - 2026 FIFA World Cup European Qualifying - Aviva Stadium
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Portugal je ostatak važne utakmice morao igrati s igračem manje, a Ronalda sada čeka suspenzija od najmanje jedne utakmice. S obzirom da se radi o nasilnom ponašanju, kazna bi mogla biti i stroža, što bi moglo ugroziti njegov nastup u ključnim utakmicama kvalifikacija za ono što bi mu trebalo biti posljednje Svjetsko prvenstvo u karijeri. 

Snimku isključena možete vidjeti OVDJE.

