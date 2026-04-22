AZIJSKA LIGA PRVAKA 2

VIDEO Cristiano Ronaldo blizu prvog trofeja u dresu Al Nassra!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Cristiano Ronaldo blizu prvog trofeja u dresu Al Nassra!
Foto: Waleed Zein/REUTERS

Al Nassr je pobijedio Al-Ahli 5-1 u polufinalu Azijske Lige prvaka 2 i plasirao se u finale. Junak utakmice je nekadašnji igrač Bayerna Kingsley Coman, koji je zabio hat-trick. 

Ipak, domaćin je loše ušao u dvoboj. Već u sedmoj minuti gosti su imali kazneni udarac, ali Draxler nije uspio zabiti s bijele točke. Tri minute nakon toga, zabio je Yansane za 0-1. 

Nakon primljenog gola se Al Nassr probudio i već u 12. minuti izjednačio golom Comana. U 23. je već 2-1, a strijelac je Angelo, a Coman u sedmoj minuti nadoknade prvog dijela pogađa za 3-1. 

Nekadašnji ofenzivac Bayerna kompletirao je hat-trick u 63. minuti za 4-1, a konačnih 5-1 postavio je Al-Hamdan u 80. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Marcelo Brozović odigrao je 78 minuta za Al Nassr, baš kao i Cristiano Ronaldo koji će imati priliku osvojiti prvi trofej otkad je igrač saudijskog kluba. U finalu će igrati protiv Gamba Osake 16. svibnja u Rijadu. 

Što je Azijska Liga prvaka 2?

Radi se o drugom kontinentalnom natjecanju po snazi u Aziji, iza Lige prvaka i iznad Challenge lige. Natjecanje je osnovano 2004. godine, a 20 godina je preimenovano u današnji naziv. 

