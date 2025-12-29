VIDEO Čudesni Leonard ubacio rekord za nastavak sjajnog niza Clippersa. Briljirao i Luka Dončić

Nedjeljna večer u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta donijela je pregršt uzbuđenja i nekoliko izvanrednih individualnih partija koje će se dugo pamtiti. U centru pažnje bio je Kawhi Leonard koji je srušio osobni i klupski rekord u pobjedi Clippersa, dok su Luka Dončić i LeBron James u tandemu podsjetili na svu raskoš svog talenta i moć Los Angeles Lakersa. Ništa manje impresivan nije bio ni Scottie Barnes koji je u pobjedi Toronta ostvario povijesni triple-double učinak.

Nevjerojatni Kawhi Leonard srušio Pistonse s 55 koševa

Los Angeles Clippersi su na svom parketu svladali vodeću momčad Istočne konferencije, Detroit Pistonse, rezultatom 112-99, a utakmicu je obilježila jedna od najboljih individualnih predstava sezone. Kawhi Leonard odigrao je utakmicu života, ubacivši rekordnih 55 koševa, što je njegov novi osobni rekord karijere.

Leonard je bio nezaustavljiv tijekom cijele večeri, a posebno je briljirao u trećoj četvrtini u kojoj je postigao čak 26 poena. Iz igre je gađao sjajnih 17 od 26, uključujući pet trica iz deset pokušaja, a s linije slobodnih bacanja bio je gotovo savršen, pogodivši 16 od 17. Jedini promašaj prekinuo je njegov nevjerojatan niz od 64 uzastopna pogođena bacanja. Svojoj monstruoznoj napadačkoj izvedbi dodao je i 11 skokova te pet ukradenih lopti, potvrdivši status jednog od najboljih dvosmjernih igrača lige. Ivica Zubac nije igrao za Clipperse.

Veliku podršku imao je u Jamesu Hardenu koji je dodao 28 koševa za četvrtu uzastopnu pobjedu Clippersa, što je najduži pobjednički niz momčadi ove sezone. Pobjeda je tim značajnija jer je ostvarena bez hrvatskog centra Ivice Zubca, koji je propustio treću utakmicu zaredom. Kod Pistonsa, koji su doživjeli tek drugi put ove sezone da su vezali dva poraza, najbolji je bio Cade Cunningham s 27 koševa, dok je Jalen Duren upisao double-double s 18 koševa i 14 skokova.

Moćni Lakersi predvođeni Dončićem i Jamesom deklasirali Kingse

U kalifornijskom derbiju, Los Angeles Lakersi su na domaćem terenu demonstrirali silu protiv Sacramento Kingsa. Nakon tri uzastopna poraza, momčad iz "grada anđela" odigrala je s iznimnom energijom i od samog početka nametnula svoj ritam, u jednom trenutku imavši i trideset koševa prednosti. Konačni rezultat bio je u drugom planu u odnosu na dominantnu predstavu koju su pružili lideri momčadi, Luka Dončić i LeBron James.

Dončić je bio pravi general na terenu, dirigirajući napadom i kažnjavajući svaku pogrešku obrane Kingsa. Utakmicu je završio s 34 koša, sedam asistencija i pet skokova, još jednom pokazavši zašto je jedan od glavnih kandidata za MVP nagradu. S druge strane, 40-godišnji LeBron James odigrao je s kirurškom preciznošću. Nije forsirao, ali je bio nevjerojatno efikasan, postigavši 24 koša uz samo dva promašaja iz igre (šut 11-13). Njegova partija bila je podsjetnik da su godine za njega samo broj. Izvrstan je bio i Nick Smith Jr. s klupe, koji je ubacio 21 koš. Ovom pobjedom Lakersi (19-10) su se učvrstili na petom mjestu Zapada, dok su Kingsi (8-23) ostali prikovani za dno ljestvice.

Ostale utakmice:

Večer su obilježile i druge zanimljive utakmice, a posebno se istaknuo dvoboj u Torontu gdje su Raptorsi nakon produžetka svladali Golden State Warriorse 141-127.

Rekordna večer Scottieja Barnesa

Junak pobjede Raptorsa bio je Scottie Barnes, koji je odigrao utakmicu za anale. Ostvario je svoj sedmi triple-double u karijeri s 23 koša, nestvarna 25 skoka i 10 asistencija. Broj skokova njegov je novi osobni rekord, ali i novi rekord franšize Toronto Raptorsa. Warriorsi su ponovno pokazali slabosti, a nakon utakmice njihov najbolji igrač Stephen Curry bio je samokritičan. ​- Nismo mogli uhvatiti skok i imali smo previše izgubljenih lopti. Moramo smisliti kako osigurati posjed i doći do šuta, dvadeset izgubljenih lopti jednostavno nije dovoljno dobro - izjavio je Curry.

Wizardsi vezali dvije pobjede

Važnu pobjedu ostvarili su i Washington Wizardsi, koji su kod kuće bili bolji od Memphis Grizzliesa 116-112. Za Wizardse je ovo prva serija od dvije uzastopne pobjede još od ožujka, što je veliki poticaj za momčad koja se muči s rezultatima ove sezone. Ključni igrač bio je mladi centar Alex Sarr, koji je uz 20 koševa i devet skokova imao i čak šest blokada. Kod poraženih Grizzliesa najefikasniji je bio Jaren Jackson Jr. s 31 košem, dok je Ja Morant dodao 21.