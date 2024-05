VIDEO Čudesni Leverkusen prvi u povijesti lige bez poraza, evo kako je Alonso poveo slavlje!

Kada je u listopadu prošle sezone sjeo na klupu Bayera iz Leverkusena, malo tko je mogao pretpostaviti da će 'apotekare' podići do tolikih visina. Jer Bayer je preuzeo kao pretposljednju momčad na ljestvici, u velikim problemima, a gotovo dvije godine kasnije osvojio je naslov prvaka ispred Stuttgarta i Bayerna bez ijednog poraza u sezoni!

Istina, Xabi Alonso (42) je zaista bio izvanserijski veznjak, svjetska klasa i gospodin na terenu. No, često se dogodi da klasa na travnjaku ne mora apsolutno ništa značiti na klupi. U njegovu slučaju to jednostavno nije bila istina. Španjolac je zasjao na oba polja te Leverkusen odveo do prvog naslova u povijesti i to, u nizu koji još uvijek traje, s 51 utakmicom zaredom bez poraza.

Pa je bio red da se naslov proslavi kako i priliči okolnostima. Xabi Alonso je s peharom u ruci poveo veliko slavlje svoje momčadi nakon posljednjeg kola Bundeslige u kojem je Andrej Kramarić utrpao hat-trick Bayernu, a Union Berlin Josipa Juranovića u drami izborio ostanak.

Leverkusen još ima šanse osvojiti trostruku krunu do kraja sezone. U srijedu se susreće s Atalantom u finalu Europske lige, a 25. svibnja Kaiserslauternom u finalu njemačkog kupa. Bayer je sezonu završio na prvom mjestu Bundeslige s 90 bodova, 17 ispred drugoplasiranog Stuttgarta. Bayern je završio tek treći.