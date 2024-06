VIDEO 'Daj, idemo!' Gattuso po splitskoj žegi drila hajdukovce, jedan stigao sa 6-7 kila manje!

Afrički pijesak, temperaturna kupola, efekt peke... sve su to pojmovi kojima nama laicima meteorolozi objašnjavaju ono što se ovih dana događa iznad većeg dijela Dalmacije, pa tako u Splitu. A događa se toplotni udar, ili narodski rečeno sparina, dodatno pojačana meteorološkim fenomenima današnjice te s preko 35 posto vlage u zraku, što osjet stvarne temperature od nekih 37-38 stupnjeva pojačava na nepodnošljivih 45 stupnjeva Celzijusa. Tako neobičan osjećaj da ne možete uhvatiti zrak smo prvi i zadnji put osjetili pretprošle godine na početku Svjetskog prvenstva u Dohi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Trening Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pa iako su meteorolozi objasnili fenomen koji nas je zahvatio, slaba je to utjeha onima koji po takvom vremenu moraju na otvoreno, pa tako i nogometašima Hajduka koji su započeli s pripremama. Prvi treninzi protječu u testiranju i uvodnim vježbama koje trebaju poslužiti kao podloga za ono što će se raditi na centralnom dijelu priprema na Bledu, gdje bi po svemu temperatura trebala biti kud i kamo primjerenija fizičkim naporima uobičajenima u pripremnom razdoblju. Danju do 26-27, a noću ugodnih 16-17 stupnjeva Celzijevih, idealno da se tijelo odmori od napora. No tako je kako je, ni prvi ni zadnji put da igrači Hajduka startaju s pripremama po paklenim vrućinama, da znoj teče u potocima... Nogomet je sport koji se igra i po vrućini, i po zimi, i po kiši, i po lijepom vremenu....

Foto: Robert Matic

Bilo kako bilo, novi trener Gennaro Gattuso sa svojim je pomoćnicima prionuo poslu, radi se ozbiljno a pomoćnim terenom odjekuju samo zvukovi napucanih lopti i njihovi glasovi. Iza visoke ograde i zaključanih vrata moglo se to razaznati po talijanskom naglasku na pokojoj hrvatskoj riječi: "Bravo ragazzi", "Daj, daj, idemo...", "Brzo, brzo...", "Nema veze..."

Pogotovo se u tišini ističe Gattusov hrapavi glas i pokušaj da igrače motivira na hrvatskom jeziku. Iako su mnogi, namjerno ili ne, krivo protumačili najavu sportskog direktora Nikole Kalinića kako će se u svlačionici govoriti samo hrvatski jezik, jasno je da će se novi trener koristiti talijanskim i engleskim jezikom te uslugama prevoditelja, ali i da će dati sve od sebe da svlada i osnovne pojmove na našem jeziku. S "Dobar dan..." pozdravio je uoči prve press konferencije sve u novinarskom salonu, a na isti način, saznajemo, pozdravlja i djelatnike na Poljudu, a igrače bodri s nekoliko fraza koje je naučio i oslovljava ih uglavnom s imenima... I nameće žestoki ritam rada, daleko jači nego što je to bio do sada sulučaj.

Foto: Robert Matic

Prve vijesti koje stižu neslužbenim izvorima govore kako je Gattuso zadovoljan onim što je zatekao, a saznajemo i kako je većina igrača bila aktivna u pauzi pa su na pripreme došli u dobrom stanju, a najugodnije je iznenađenje Josip Elez koji je skinuo barem šest-sedam kilograma, ako ne i koji kilogram više. Jednako tako i kako je u dogovoru sa sportskim direktorom posložio popis igrača koji mu ne trebaju i koji bi svojim odlaskom trebali osloboditi prostor i budžet za dovođenjem pojačanja... Imena za sada nisu poznata, ali je lako zaključiti kako se radi o igračima koji u završnici sezone nisu previše igrali...