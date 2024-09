VIDEO Đalović se prisjetio kako je srušio Hajduk i najavio: Neka i moji igrači zabiju takav gol...

Nakon sramotnog ispadanja iz Europe u Ljubljani (5-0) Rijeka se zahuktala i počela igrati kvalitetan nogomet. Otkinut bod Dinamu pa pobjede nad Goricom, Neretvancem u Kupu i u nedjelju protiv Šibenika, uz krizu "modrih", omogućile su joj dolazak na prvo mjesto HNL-a. Na Rujevici je novi prvoligaš pao 3-0, zabijali su Toni Fruk (2.), Komnen Andrić (19.) i Niko Galešić (81. minuta).

- Prije svega, htio bih čestitati mojim dečkima. Bili su izvrsni, skidam im kapu. Od prve sekunde igrali smo kako smo se dogovorili i bili agresivni, što pokazuje i gol koji smo dali na početku, Fruk je fenomenalno zabio. Poslije je bilo sve lakše, otvorili smo utakmicu kako treba. Zadovoljan sam i nadam se da ćemo ovako nastaviti - kazao je trener Riječana Radomir Đalović pa govorio o stvarima koje mu, unatoč, uvjerljivoj pobjedi, nisu sjele:

- Šibenik je do ove utakmice primio šest golova, igra dobro i osvojio je deset bodova, pobjeda nam sigurno dobiva na značaju. Čestitam i momčadi Šibenika koja se predstavila u dobrom svjetlu i radila nam neke probleme. Neke stvari moramo i poboljšati i ispraviti jer nam je Šibenik iz nekih naših dodavanja gdje smo griješili došao u situacije u koje nije smio doći. Igrači su bili umorni i opraštam im, ali moramo te stvari ispravljati da nam se ne bi ponavljale.

Bijeli će zaključiti mini-ciklus od tri domaće utakmice iduću nedjelju Jadranskim derbijem protiv Hajduka koji ima isti broj bodova (17) nakon sedam kola. Baš je u nedjelju prošlo točno 17 godina otkako je Đalović zabio prekrasan gol u pobjedi nad Splićanima na Kantridi. Izbornik Zlatko Dalić proglasio je tu akciju najljepšom u povijesti HNL-a.

- Veliki je derbi, ali nosi tri boda kao što je ova utakmica nosila. Taj gol mi je najdraži i obilježio mi je igranje za Rijeku. Volio bih da neku takvu akciju i gol zabiju moji igrači u nedjelju. Pozivam navijače u nedjelju na Jadranski derbi, puno će nam značiti njihova podrška - zaključio je Crnogorac na klupi Rijeke.

Komnen Andrić imao je efikasan tjedan, nakon prvijenca u Kupu protiv Neretvanca zabio je i u HNL-u za novi klub.

- Ušli smo u igru baš onako kako je šef tražio od nas, s puno energije, da pokažemo pred domaćom publikom kako igramo kući i borimo se. Nagradilo nas je, zabili smo jedan pa drugi gol i poslije smo to rutinski riješili uz sve instrukcije koje smo dobivali od stručnog stožera. Odigrali smo pravu utakmicu, čak štoviše. Pohvalio bih i obranu koja nije primila gol, to nam iznimno puno znači bez obzira na visoku pobjedu. Svi smo presretni zbog današnje pobjede. Sutra imamo slobodan dan, možemo to proslaviti, a onda od utorka maksimalni fokus na sljedeću utakmicu i ovo se zaboravlja - rekao je srpski napadač i dodao:

- Dva gola? Iskreno, napadači žive od golova. Lagao bih ako bih rekao da mi je svejedno, presretan sam zbog prvijenca u prvenstvu. Pogotovo što je to bilo pred domaćom publikom. Prošle godine imao sam jako, jako malu minutažu, skoro pa i nisam igrao. Ovo mi je poticaj da nastavim ovako raditi, da se dokazujem iz utakmice u utakmicu.

Derbi s Hajdukom nosi puno naboja i rezultatskog uloga.

- Čeka nas jako teška utakmica, Hajduk ima kvalitetnu momčad s kvalitetnim trenerom. Svi znamo tko je. Bit će pravi derbi, ali igramo kući, nemamo se čega bojati. Ako budemo pravi kao danas, apsolutno se ne bojimo ničega - zaključio je Andrić.

Carević: Ne možeš primiti dva gola iz prekida

Što se Šibenika tiče, nakon fenomenalnog ulaska u sezonu i devet bodova iz četiri utakmice forma je momčadi Marija Carevića malo splasnula. Porazi kod Gorice, domaći remi s Varaždinom i sad poraz i na Rujevici. U međuvremenu su, doduše, narančasti bez problema izbacili Zrinski u Kupu.

- Čestitam Rijeci na pobjedi. Što reći kad u ovakvoj utakmici uđeš u zaostatak već u prvoj, drugoj minuti? Ljuti me što smo primili dva gola iz prekida. Ako želiš nešto u ovakvoj utakmici, onda ne možeš primiti dva gola iz prekida. Ali ne mogu ništa zamjeriti svojim momcima, dobro smo se prezentirali, imali smo svoje momente kroz 90 minuta, pogotovo početkom drugog poluvremena, kad smo imali stativu Majića i još jednu priliku za gol. Ali generalno, Rijeka te kažnjava za svaki krivi pas i odluku. Idemo dalje, za pet dana imamo jako bitnu utakmicu doma protiv Istre - rekao je trener Šibenika.