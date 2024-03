VIDEO Pogledajte akciju koju je Dalić proglasio najboljom u povijesti HNL-a! Slažete li se?

Igrački počeci u Livnu, odlazak u Hajduk, u vrlo jaku generaciju, u kojoj se nije uspio nametnuti, pa Varteks, novi poziv od Hajduka... do trenerske karijere. Klupa Varteksa odmah dan nakon što je objavio završetak karijere, pa Rijeke, pa odlazak u Tiranu, pa na Bliski Istok, u prvi klub usred pustinje, koji nije imao ni svlačionice. Životni je to put Zlatka Dalića (57), koji je prepričao i gostujući u emisiji Portret prvaka na RTV HB.

Pokretanje videa... 00:53 Dalić otvoreno o igračima, svom oproštaju, stožeru... 'Da, Modrić možda ostane i nakon Eura' | Video: 24sata/Video

Osvrnuo se i na odlazak na Super Bowl, kamo ga je pozvao producent Pete Radović, koji radi dokumentarni film o "vatrenima".

- Htio sam pogledati nešto novo, kako to izgleda. Spektakl je, ali nije to za mene, nije me privuklo. Pet do deset sekundi igraju pa se pet do deset minuta namještaju, jedu, piju, utakmica traje četiri i pol sata... To je više šou - rekao je.

Naglasio je da je Rijeka jedini klub u kojem je dobio otkaz. Vodio ju je 2007. i 2008.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U zadnjem kolu smo izgubili u Maksimiru u utakmici u kojoj se Luka Modrić oprostio od Dinama, potom smo pomladili momčad i na početku nove sezone ispali u Intertoto kupu od Renove pa su me smijenili. Iz svih sam ostalih klubova otišao sam.

I baš iz tog razdoblja u Rijeci pamti jedan gol. Jednu akciju, protiv Hajduka, za koju je rekao:

- To je najbolja akcija u povijesti HNL-a!

Pogledajte je pa procijenite slažete li se.

Prepričao je zgodu neposredno prije nego što je postao izbornik:

- Jedan me policajac na Lučkom u razgovoru pitao bih li ja mogao preuzeti reprezentaciju. Odgovorio sam mu da nema šanse, nisam ja u tim krugovima, to je za velike face. I koji dan kasnije Čačića su smijenili i nazvali me iz saveza. Nakon nekog vremena taj mi se policajac javio "Znaš li tko sam?", nisam se isprva sjetio, a onda me podsjetio i baš mi je bilo drago.

Stoji pri stavu da bi Hrvatska bila svjetski prvak da nije bilo dvije sudačke pogreške u finalu i da je prvo poluvrijeme protiv Francuske bilo naše najbolje u Rusiji, a o knjizi koju je potom napisao "Rusija naših snova" priznao je:

Foto: RTV HB/YouTube

- Pogriješio sam s naslovom knjige, trebao sam je nazvati "Hrvatska naših snova". Jer to je, tih dana, bila Hrvatska za kakvu se ja zalažem: jedinstvena, ponosna, skromna...

Cijelo vrijeme ga razni klubovi zovu, ponovio je da se nakon reprezentacije želi okušati u nekom većem europskom klubu, da vidi je li dorastao tome, ali i otkrio:

- Jedan me klub zvao, dvaput dolazio po mene, nudio mi ogromnu svotu, nisam htio otići s klupe reprezentacije i onda je doveo Rafaela Beniteza za 13 milijuna eura godišnje plaće!