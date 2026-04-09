VIDEO Dečki, pa što radite? Evo kako si je Porto zabio autogol

Porto i Nottingham Forest igraju četvrtfinale Europske lige. U prvoj utakmici koja se igra u Portugalu, u 13. minuti već je na semaforu stajalo 1-1. William Gomes u 11. minuti završio je sjajnu akciju domaćih i bacio stadion u delirij. Ipak, samo dvije minute nakon toga stigao je "hladan tuš" i nevjerojatno izjednačenje.

Lopta je bila u obrani Porta i bek Martim Fernandes odlučio je vratiti loptu golmanu Diogu Costi i to dok je bio na centru. Costa nije bio dobro pozicioniran, povratno dodavanje bilo je jako i lopta je prošla pored Coste i završila u mreži. Bizaran gol je primio Porto te ni iz čega vratio Engleze u utakmicu.

Porto je u prvih pola sata imao četiri velike prilike, a iskoristio je samo jednu te su Portugalci puno bolji na otvaranju utakmice. Nije ih ovaj auto-gol toliko poljuljao te nastavljaju ganjati novo vodstvo.