VIDEO Dimitrov je bio na rubu senzacije protiv Sinnera, a onda u suzama otišao u svlačionicu...

Nevjerojatan peh imao je bugarski tenisač Grigor Dimitrov na Wimbledonu. Nakon što je poveo 2-0 u setovima protiv Jannika Sinnera, morao je predati meč u trećem setu zbog ozljede prsnog mišića. Tako je Sinner prošao u četvrtfinale, a Dimitrova ponovo čeka oporavak.

Foto: Andrew Couldridge

Bugarin je igrao sjajno u prva dva seta. U prvom setu je u startu poveo 2-0 i prednost zadržao do kraja seta. Drugi set je također počeo odlično za Dimitrova koji odmah oduzima servis Talijanu i to bez izgubljenog poena. Sinner je uzvratio brakeom na 5-5, ali je Dimitrov to brzo anulirao i poveo 6-5, da bi na svom servisu potvrdio i drugi set (7-5).

U trećem setu su obojica držala svoj servis, a onda se Dimitrov ozlijedio kod rezultata 2-2. Odapeo je snažan servis, zabio as, ali mu je u tom trenu pukao desni prsni mišić. Od bolova je pao na travu te je bio primoran pozvati liječnički tim. Nisu mu uspjeli pomoći te je Dimitrov u suzama napustio teren, a od bolova nije mogao podići ruku da se rukuje sa Sinnerom. Talijan je odmah priskočio Dimitrovu u pomoć, ali ni on nije bio bez problema. Na samom početku meča nezgodno je pao te je osjetio bol u laktu, ali je nastavio igrati.

Cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Foto: Andrew Couldridge

- Servirao je fantastično, brzo i precizno. Sjajno je koristio i vjetar, sve je taktički odradio vrlo pametno. Osjećao sam da sam se dobro pripremio, ali on je izveo sve na još višoj razini. Posebno nakon zatvaranja krova, nije bilo lako procijeniti smjer igre, ali imali smo odlične razmjene sve do početka trećeg seta. Pokazao je koliki je talent i prava je šteta što se ovako završilo. Želim mu brz oporavak - rekao je Sinner.

Foto: Andrew Couldridge

Nevjerojatna nesreća prati Dimitrova u posljednje vrijeme. Ovo mu je peti Grand Slam turnir za redom koji mora napustiti zbog ozljede. Što se Sinnera tiče, on će u četvrtfinalu igrati protiv Bena Sheltona koji je izbacio Lorenza Sonega.