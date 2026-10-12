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ASISTENCIJA U LA LIGI

VIDEO Dinamo ga je pustio bez odštete. Bljesnuo je u velikanu

Piše HINA, Josip Tolić,
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VIDEO Dinamo ga je pustio bez odštete. Bljesnuo je u velikanu
Foto: GNK Dinamo, Sportklub/screenshot
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Bivši dinamovac De Haas asistirao je za Valenciju, ali Racing je izvukao 2-2 i spasio bod u ludom preokretu

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Racing Santander je na domaćem terenu odigrao neriješeno 2-2 protiv Valencije u utakmici osmog kola španjolske lige. Valencia je povela pogotkom Danija Rabe, napadača rođenog u Santanderu, u drugoj minuti na asistenciju Justina de Haasa (26), bivšeg braniča Dinama i Lokomotive.

Nizozemac je u čudnim okolnostima stigao u Zagreb u veljači 2021., kao kapetan mlade momčadi PSV-a u drugu momčad Dinama, za koju je te polusezone odigrao 15 utakmica i triput asistirao. No to nije bilo dovoljno da dobije priliku.

Istog ljeta PSV ga je kao slobodnog igrača pustio u Lokomotivu, za koju je u dvije sezone zaigrao 45 puta, a potom je 2023. za nepoznatu odštetu otišao u prvu portugalsku ligu, u klub Famalicao, koji ga je ovo ljeto, ponovno bez odštete, pustio u Valenciju. Tamo je odigrao četiri utakmice, posljednje tri kao starter u La Ligi, i danas vrijedi sedam milijuna eura.

Foto: GNK Dinamo

- Kad sam čuo da me Dinamo želi dovesti bio sam iznenađen i jako sretan jer dobro znam da ima sjajnu nogometnu školu. Znam da ovdje odlično rade s mladim igračima i da su mnogi preko Dinama došli do najvećih svjetskih klubova - rekao je De Haas 2021., a riječi su mu se pet godina poslije i ispunile, doduše u raspletu za koji je tad malo tko vjerovao.

Racing je zaostatak protiv Valencije okrenuo u vodstvo golovima Yassira Zabirija u 32. i Ivána Martína u 47. minuti. David Otorbi osigurao je bod Valenciji u 65. minuti.

Momčad iz Santandera nije pobijedila u posljednje tri utakmice i nalazi se na 15. mjestu s osam bodova. Valencia je pretposljednja s pet bodova. U sljedećem kolu Racing gostuje kod Osasune, dok će Valencia ugostiti Athletic Bilbao.

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