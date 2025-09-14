Obavijesti

Sport

Komentari 0
UJEDINJENI NAVIJAČI

VIDEO Dinamo izgubio nakon 5 mjeseci. Ovo je reakcija Boysa

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo Zagreb, činiš me sretnim kad tužno je. Ti stvarno ne znaš kol'ko te volim, zapjevali su Bad Blue Boysi nakon prvog poraza u mandatu Marija Kovačevića i povijesnog slavlja Gorice na Maksimiru. Dinamo je izgubio prvi put od travnja i šokantnog poraza upravo kod Gorice, navijači su mu u nekoliko navrata zviždali, ali su na koncu pružili podršku uoči derbija protiv Hajduka.

Pokretanje videa...

Boysi pjesmom ispratili igrače Dinama 00:49
Boysi pjesmom ispratili igrače Dinama | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Više o utakmici Dinama i Gorice pročitajte OVDJE.

SAŽETAK DINAMO - GORICA 1-2

VIDEO Pogledajte kako je Gorica prvi put slavila na Maksimiru i što je pošlo po krivu za Dinamo

ZAGREB - Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su ostvarili prvu pobjedu u klupskoj povijesti na Maksimiru i time šokirali Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!

Pokretanje videa...

GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 01:11
GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Satnica za berbu mandarina u Neretvi 60 eura: Nema berača!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Obitelji Kirin plaća porasla za 2400 eura, zastupnici se vraćaju u Sabor, bizarna nesreća u zagrebačkoj Dubravi, kreće berba mandarina u dolini Neretve - ali nema berača, dječak Ivan Čagalj (7) svako jutro prije škole muze susjedove krave...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
GOLOVI S OPUS ARENE

VIDEO Nema stranca do Bosanca u Osijeku! Evo kako je Omerović utrpao hat-trick Vukovarcima

OSIJEK - VUKOVAR 4-0 Luka Jelenić je načeo goste u slavonskom derbiju, a dokrajčio ih je Nail Omerović golom iz slobodnjaka pa još dva iz igre za prvu pobjedu "bijelo-plavih" u šestom kolu HNL-a. Hat-trick junak došao je u Slavoniju u kolovozu 2021.

Pokretanje videa...

NK Osijek vs HNK Vukovar 1991 4:0 01:33
NK Osijek vs HNK Vukovar 1991 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao Rijeku

RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja

Pokretanje videa...

NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 00:58
NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VESELI KAUBOJI

VIDEO U Samoborskom gorju naišli smo na kauboje: 'Idemo tako malo na konjima po brdu'

Veselo je bilo danas u Samoborskom gorju. Naišli smo na kauboje koji su nas pozdravili na konjima uz ritam narodne muzike. - Ima nas iz Jastrebarskog, iz Slovenije... Ne znamo kamo idemo, ništa ne znamo. Ali volimo putovanje - našalili su se. Ova skupina entuzijasta jaše na vlastitim konjima iz hobija. Jedan je i stao na sedlo te mahao hrvatskom zastavom.

Pokretanje videa...

Kauboji u Samoborskom gorju 01:34
Kauboji u Samoborskom gorju | Video: Bojana Mrvoš/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025