VIDEO Dinamo izgubio nakon 5 mjeseci. Ovo je reakcija Boysa
DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo Zagreb, činiš me sretnim kad tužno je. Ti stvarno ne znaš kol'ko te volim, zapjevali su Bad Blue Boysi nakon prvog poraza u mandatu Marija Kovačevića i povijesnog slavlja Gorice na Maksimiru. Dinamo je izgubio prvi put od travnja i šokantnog poraza upravo kod Gorice, navijači su mu u nekoliko navrata zviždali, ali su na koncu pružili podršku uoči derbija protiv Hajduka.
