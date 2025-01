VIDEO Fan Dinama opleo po Petkoviću: 'Nema više biranja utakmica'. On mu odgovorio...

Malo tko je mogao pomisliti da će jednog dana dvojica svjetskih prvaka voditi Hajduk i Dinamo. Trenerska karijera Fabija Cannavara životopisom je siromašnija u odnosu na Gattusovu, ali obojica dijele strast prema nogometu. Taktički su majstori, imaju nogomet u malom prstu. Izuzetno su energični i temperamentni, imaju autoritet i drže sjajnu atmosferu u momčadi, a nekada je dojam da će utrčati u teren i uklizati. Čelnici Dinama tražili su nekoga tko će razbuditi dinamovce, vratiti im onaj stari žar i vratiti vjeru da mogu osvojiti naslov. Izbor je pao na Cannavara, a je li to bio dobar izbor, pokazat će vrijeme.

Pokretanje videa... 00:57 Dinamovci otputovali u Tursku. Galešić: Stići ćemo zaostatak, siguran sam u to | Video: 24sata/Video

Osvajač Zlatne lopte iz 2006. godine odveo je 'modre' na pripreme u turski Belek. Upoznao je igrače, dao im do znanja što očekuje od njih, ali im i pokazao što će oni dobiti od njega. Maksimalno povjerenje, psihologa, prijatelja, ali i strogog oca. Netko tko će ih gurati, pohvaliti, ali i kritizirati kada to bude potrebno.

Trening GNK Dinamo na pripremama u Turskoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sjajna je atmosfera na treninzima Dinama, a na društvenim mrežama osvanuo je jedan videozapis koji je razveselio navijače 'modrih'. Bruno Petković, koji se oporavio od ozljede i traži povratak u staru formu, razgovarao je s Cannavarom na talijanskom jeziku. Nekoliko minuta proveli su u ugodnom razgovoru, obojica nasmijani i raspoloženi.

Kako je godinama igrao u Italiji, tečno ga govori i ima u malom prstu, baš kao i nogomet. Njegov povratak na travnjak bit će i najveće pojačanje hrvatskog prvaka za nastavak sezone. Momčad jako puno ovisi o njemu, njegovim asistencijama i lucidnim potezima pa će zato dobar odnos njega i novog trenera biti izuzetno bitan na putu ostvarenja ciljeva.

- Smanjili smo originalni zvuk, a vi pogodite na kojem jeziku pričaju - napisao je Dinamo u objavi, a jedan navijač je komentirao:

- Možeš se ulizivati koliko hoćeš, ali kod njega ćeš morati trčati! I nema biranja tekmi jer ti tribina slijedi.

Nije dugo trebalo čekati da mu Petković odgovori.

- Ako me ikad pošalju na tribinu sjest ću pored tebe - napisao mu je hrvatski reprezentativac koji na treninzima djeluje raspoloženo i motivirano.

Belek: Igrači Dinama odradili prvi trening u Turskoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A dinamovci ga se nadaju vidjeti u takvom izdanju u nastavku sezone. Nenad Bjelica bio je lišen njegovih usluga još od početka studenog, ozlijedio je aduktor i dugo je vukao tu ozljedu. Čak je i jedno vrijeme igrao načet, što je samo pogoršalo situaciju pa Bjelica nije mogao računati na njega u važnim utakmicama, a to se osjetilo i na rezultatima. No, to je sada prošlost, Petko se oporavio, a kada uđe u formu...