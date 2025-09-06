VIDEO Dječak briznuo u plač kad je vidio Cristiana Ronalda! Portugalac zabio čudesan gol

Iako se era Cristiana Ronalda (40) i Lionela Messija (38) bliži kraju, neuništivi dvojac i dalje oduševljava nogometnu javnost. Portugalski as ganja jubilej od 1000 golova u karijeri, a korak bliže stigao je dvama golovima protiv Armenije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:45 Kip Cristiana Ronalda | Video: 24sata/reuters

Armenci su dočekali osvajače Lige nacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a Ronaldo je zabio drugi i četvrti gol Portugala. Kod prvog, Pedro Neto je ubacio s desne strane, a Ronaldo iz blizine pospremio loptu u gol. Bio mu je to 941. gol u karijeri.

Golove Ronalda pogledajte OVDJE

Prvi gol Portugala zabio je Joao Felix u 10. minuti, a treći Cancelo u 32. Do drugog gola Ronaldo je stigao već u 46. minuti i to na kakav način! Prihvatio je odbijenu loptu na kakvih 25 metara i raspalio ju svom snagom. Iako je skakutala, zahvatio ju je fantastično i neobranjivo zabio još jedan eurogol u karijeri za 0-4.

Zanimljiv trenutak dogodio se pri intoniranju himni. Kad je dječak koji je pratio Ronalda na izlasku iz tunela vidio tko je iznad njega, briznuo je u plač, a ravnodušan nije ostao ni peterostruki dobitnik Zlatne lopte.

Foto: HAYK BAGHDASARYAN/REUTERS

Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN/REUTERS

Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN/REUTERS

Podsjetimo, 2015. su godine armenski navijači prije utakmice provocirali Cristiana povicima "Messi, Messi", a Ronaldo je odgovorio s hat-trickom u pobjedi 3-2 i stavljanjem ruke na uši, odgovorivši tako na provokacije.