VIDEO Dječak briznuo u plač kad je vidio Cristiana Ronalda! Portugalac zabio čudesan gol

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HAYK BAGHDASARYAN/REUTERS

Podsjetimo, 2015. su godine armenski navijači prije utakmice provocirali Cristiana povicima "Messi, Messi", a Ronaldo je odgovorio s hat-trickom u pobjedi 3-2 i stavljanjem ruke na uši, odgovorivši tako na provokacije

Iako se era Cristiana Ronalda (40) i Lionela Messija (38) bliži kraju, neuništivi dvojac i dalje oduševljava nogometnu javnost. Portugalski as ganja jubilej od 1000 golova u karijeri, a korak bliže stigao je dvama golovima protiv Armenije. 

Armenci su dočekali osvajače Lige nacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a Ronaldo je zabio drugi i četvrti gol Portugala. Kod prvog, Pedro Neto je ubacio s desne strane, a Ronaldo iz blizine pospremio loptu u gol. Bio mu je to 941. gol u karijeri. 

Prvi gol Portugala zabio je Joao Felix u 10. minuti, a treći Cancelo u 32. Do drugog gola Ronaldo je stigao već u 46. minuti i to na kakav način! Prihvatio je odbijenu loptu na kakvih 25 metara i raspalio ju svom snagom. Iako je skakutala, zahvatio ju je fantastično i neobranjivo zabio još jedan eurogol u karijeri za 0-4. 

Zanimljiv trenutak dogodio se pri intoniranju himni. Kad je dječak koji je pratio Ronalda na izlasku iz tunela vidio tko je iznad njega, briznuo je u plač, a ravnodušan nije ostao ni peterostruki dobitnik Zlatne lopte. 

World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Armenia v Portugal
Foto: HAYK BAGHDASARYAN/REUTERS
World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Armenia v Portugal
Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN/REUTERS
World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Armenia v Portugal
Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN/REUTERS

