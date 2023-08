VIDEO Dječak s rijetkom bolešću upoznao idola Mandžu: Gledao sam kad si zabio gol Englezima

Nevio Krešić (12) rođen je kao palčić, imao je samo 1,1 kilogram i 35 centimetara, uspoređivali su ga s bočicom od pola litre. On je jedini dječak u Hrvatskoj sa sindromom Majewski, iznimno rijetkim tipom dvarfizma.

Prošlo ljeto ostvario je san i upoznao najdražeg nogometaša, Marija Mandžukića (37). HNS je ovu srijedu objavio video njihova susreta u kampanji "generacija 111" povodom 111 godina postojanja saveza.

Foto: HNS/YouTube

- Ja sam Nevio, dolazim iz Dubrovnika. Vidio sam tatu da trenira pa sam počeo voljeti nogomet i trenirati - objasnio je Nevio legendarnom "vatrenom" koji ga je upitao koji mu je najdraži igrač na svijetu.

- Mandžukić - povikao je mali borac i iznenadio Marija.

- Navijao sam i gledao sve utakmice na SP-u u Rusiji. Bio sam budan kad si zabio gol Engleskoj. Cijelo vrijeme sam gledao - rekao je Nevio.

Foto: HNS/YouTube

Kako to da imaš dobar odnos s navijačima, upitao je idola.

- Navijači su mi uvijek bili bitni, uvijek sam davao sve od sebe na utakmicama i treningu, oni to prepoznaju i vjerojatno sam zbog toga uvijek imao dobar odnos - rekao je.

Imao je Nevio još jedno pitanje za Mandžu, zašto je postao trener.

- Razmišljao sam o tome prije nego što sam odlučio prestati igrati nogomet, u par navrata sam pričao s izbornikom Dalićem i on me jednom pitao bih li se htio priključiti stožeru reprezentacije. Prihvatio sam to odmah da ne gubim vrijeme pa ćemo vidjeti kakav ću trener biti.

Foto: HNS/YouTube

Susret s čovjekom koji je zabio najvažniji gol u povijesti "vatrenih" Neviju će vječno ostati u pamćenju. Dobio je i posebne kopačke sa svojim imenom i hrvatskom zastavom. Odmah ih je isprobao, gurnuo Mariju kroz noge, zabio i proslavio.

- Imaš sad najljepše kopačke, nema nitko takve - rekao je Mandžukić Neviju.

POGLEDAJTE VIDEO: