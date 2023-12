VIDEO Đoković čestitao Božić, a fanovi se čude: 'Što je s rukom?'

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković (36) Božić je dočekao na Bliskom istoku gdje ga u srijedu u Rijadu očekuje egzibicijski susret protiv španjolskog rivala Carlosa Alcaraza (20). Milijunima pratitelja na društvenim mrežama obratio se videoporukom.

- Sretan Božić svima koji danas slave! Želim vam i sretnu novu godinu koja će doći za nekoliko dana. Nadam se da će se svi vaši snovi ostvariti 2024. Želio bih mirniji svijet s više razumijevanja, ljubavi i suosjećanja. Nadam se da ćemo imati još sjajnih trenutaka na teniskim turnirima diljem svijeta. Veselimo se sjajnoj 2024., sve najbolje - rekao je Đoković pozirajući kraj okićenog bora.

Najviše lajkova među komentarima na njegovoj stranici na Instagramu dobio je onaj "Samo 7. siječnja". Radi se, dakako, o datumu Božića po julijanskom kalendaru, kad slavi dio vjernika pravoslavne vjeroispovijesti, pa i sam Đoković. No njegova je čestitka ovaj put bila upućena onima koji ga po gregorijanskom kalendaru slave 25. prosinca.

Drugom pratitelju u oko je upao neobičan detalj: "Je li ti desna ruka duža?", zapitao se. I doista, kroz poluminutni video desna ruka djeluje duže od lijeve.

"Duža je zato što njome drži reket", odgovorio je jedan šaljivdžija.

Optička varka leži u položaju u kojem Đoković stoji, desnom nogom malo naprijed, kao i objektivu kamere koji izdužuje rubne dijelove slike.

Lov na Zlatni slam

Đokovića u 2024. očekuje vjerojatno zadnja prilika u karijeri da uhvati Zlatni slam, odnosno u istoj kalendarskoj godini poveže osvajanje sva četiri Grand Slam turnira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open) uz Olimpijske igre koje se održavaju u Parizu.

- Ljudi su prije nekoliko godina mislili da nije realno razmišljati o tome, ali ja jesam. Poznajem sebe i znam da je moguće to ostvariti ako psihički i fizički budem dobro. Ne želim da zvuči da nemam poštovanja prema drugim tenisačima, uvijek na to pazim. Tisuće se bore za svaki Grand Slam, znam tko sam, vjerujem u sebe i to me dovelo do ovih visina - kazao je Đoković koji ima samo jednu olimpijsku medalju, broncu iz Pekinga 2008.