VIDEO Đoković zaigrao nogomet s djecom na vrućem pijesku: Tako je dobar s mladim ljudima

Novak Đoković (35) dodao je novi veliki rekord u knjigu uspjeha. Srpski tenisač dočekao je ponedjeljak kao prvi igrač na ATP-ovoj ljestvici, što mu je ukupno 378. tjedan sa statusom najboljeg tenisača svijeta.

Iza sebe je ostavio Steffi Graf, koja godinama držala rekord s 377. tjedana na broju jedan. Đoković je trenutno u Dubaiju gdje će igrati na ATP 500 turniru protiv Tomasa Machača.

Foto: CARL RECINE

Prije nastupa na turniru 'Nole' se opustio na pješčanoj plaži u neposrednoj blizi poznatog hotela Burj Al Araba.

Zaigrao je nogomet s djecom i asistirao za gol nakon kojeg je otrčao u zagrljaj s mladima.

- Predivan šampion. Tako je dobar s mladim ljudima. Nole uvijek voli zabavu s djecom, želi druge činiti sretnima - napisali su ljudi u komentarima.

Foto: HANNAH MCKAY

Đoković: Želim još uspjeha

Iako je debelo zakoračio u četvrto desetljeće života, Đoković još uvijek igra na nevjerojatnoj razini. Od lanjskog Roland Garrosa je izgubio samo jedan meč, onaj od Holgera Runea u finalu Masters 1000 turnira u Parizu, a pobijedio je na njih 36.

- Želim još uspjeha - rekao je Đoković nakon što je srušio veliki rekord Graf, kojeg nije oborio čak ni Roger Federer.

Foto: CARL RECINE

- Ciljevi me motiviraju. Predan sam ovom sportu kao nitko drugi. Naravno, nevjerojatno je što sam toliko tjedana broj 1. Počašćen sam što sam uspoređen s legendarnim imenima, to me čini veoma ponosnim. - zaključio je.

