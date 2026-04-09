VIDEO Domaći predstavnik ispisao povijest u Monte Carlu!

Domaći igrač Valentin Vacherot posljednji je četvrtfinalist ovogodišnjeg izdanja ATP "masters 1000" turnira tenisača u Monte Carlu, on je u susretu osmine finala preokretom svladao Poljaka Huberta Hurkacza sa 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Ovime je Vacherot postao prvi Monegažanin koji je ušao u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlu, nadmašivši tako učinak trenera i polubrata Benjamina Ballereta, koji je s Vacherotom bio jedini koji je stigao do trećeg kola.

Vacherot će u četvrtfinalu igrati protiv Australca Alexa De Minaura koji je bio bolji od Belgijanca Alexandera Blockxa sa 7-5, 7-6 (4).

Plasman među najboljih osam ranije u četvrtak osigurao je i prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz 6-1, 5-6, 6-3 pobjedom protiv Argentinca Tomasa Etcheverryja, a sljedeći će mu na putu stajati Kazahstanac Aleksandar Bublik koji je sa 6-2, 7-5 bio bolji od Čeha Jirija Lehečke.