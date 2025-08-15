VIDEO Dominik Kotarski oduševio s dvije sjajne obrane!

Kopenhagen je pobijedio Nordsjælland 3-1 u gostima u 5. kolu danskog prvenstva, a Dominik Kotarski odradio je vrlo dobrih 90 minuta za goste.

Istaknuo se s dvije lijepe obrane, u 25. minuti i sudačkoj nadoknadi prvog dijela, oboje pri rezultatu 0-0.

Ipak, Kotarski je kapitulirao odmah na početku drugog poluvremena, u 46. minuti, kada je Amoako Junior zabio kroz noge našem reprezentativnom golmanu za 1-0.

Kopenhagen se "probudio" u drugom poluvremenu i golovima Moukoka (59.), Hatzidiakosa (75.) i Zague (90+4.) okrenuo rezultat.

Kopenhagen je vodeća momčad danskog prvenstva nakon pet kola s 12 bodova, dok je Nordsjælland posljednji s tri boda. Kotarski je već devet puta ove sezone nastupio za danski klub.