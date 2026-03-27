NASTRADALA KULTNA DVORANA

VIDEO Nevrijeme je oštetilo Ciboninu dvoranu! Pukla je kupola, zatvoreno do daljnjeg

Piše Zdravko Barišić
Iz kluba nam kažu kako je dvorana zatvorena do daljnjeg dok se ne sanira šteta. Svi treninzi su otkazani, a klupski zaposlenici ostali su raditi od kuće.

Olujno nevrijeme okomilo se na Zagreb i paraliziralo grad. Srušena su stabla, oštećene zgrade, a nastradao je i kultni dom hrvatske košarke.

Ni Draženov dom nije izdržao nalete orkanskog vjetra koji idu i preko 100 km/h. Oštećen je krov i dvorana je trenutačno izvan upotrebe. Vjetar je izbacio iz težišta kupolu koja je pukla na pola i sada krov prokišnjava. Dok se vrijeme ne smiri, onemogućen je pristup krovu, a samim time će morati pričekati procjena štete i sama sanacija krova. 

Iz Cibone nam kažu kako je dvorana zatvorena do daljnjeg dok se ne sanira šteta. Svi treninzi su otkazani, a klupski zaposlenici ostali su raditi od kuće. 

Kultna dvorana, koja je dobila ime po Draženu Petroviću, najvećem hrvatskom košarkašu, izgrađena je 1987. godine povodom Univerzijade. Od tada se nije ulagalo u nju, no bila je u dobrom stanju i imala je višestruku upotrebu, od košarke do futsala i raznoraznih koncerata i manifestacija.

No, olujno nevrijeme ju je oštetilo i razgolitilo sve probleme. Nakon Doma sportova, koji će uskoro zasjati u novom ruhu, zaslužio je i Draženov dom temeljitu obnovu. A ova situacija bi to mogla samo ubrzati.

