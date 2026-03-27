VIDEO Nevrijeme je oštetilo Ciboninu dvoranu! Pukla je kupola, zatvoreno do daljnjeg

Olujno nevrijeme okomilo se na Zagreb i paraliziralo grad. Srušena su stabla, oštećene zgrade, a nastradao je i kultni dom hrvatske košarke.

POGLEDAJTE VIDEO: Oštećen Draženov dom

Pokretanje videa... 00:29 Draženov dom oštećen u nevremenu! | Video: 24sata

Ni Draženov dom nije izdržao nalete orkanskog vjetra koji idu i preko 100 km/h. Oštećen je krov i dvorana je trenutačno izvan upotrebe. Vjetar je izbacio iz težišta kupolu koja je pukla na pola i sada krov prokišnjava. Dok se vrijeme ne smiri, onemogućen je pristup krovu, a samim time će morati pričekati procjena štete i sama sanacija krova.

Iz Cibone nam kažu kako je dvorana zatvorena do daljnjeg dok se ne sanira šteta. Svi treninzi su otkazani, a klupski zaposlenici ostali su raditi od kuće.

Foto: čitatelj/24sata

Kultna dvorana, koja je dobila ime po Draženu Petroviću, najvećem hrvatskom košarkašu, izgrađena je 1987. godine povodom Univerzijade. Od tada se nije ulagalo u nju, no bila je u dobrom stanju i imala je višestruku upotrebu, od košarke do futsala i raznoraznih koncerata i manifestacija.

No, olujno nevrijeme ju je oštetilo i razgolitilo sve probleme. Nakon Doma sportova, koji će uskoro zasjati u novom ruhu, zaslužio je i Draženov dom temeljitu obnovu. A ova situacija bi to mogla samo ubrzati.