Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJNA SNIMKA

VIDEO 'Duje Kustura, medalja brončana!' Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Duje Kustura, medalja brončana!' Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora
Foto: MNK Olmissum

Hrvatski futsalaši osvojili broncu na Euru, a Duje Kustura dočekan cvijećem u svom Olmissumu. Klupski suigrači zapjevali su mu i posebnu pjesmu, a on se nije prestao smijati

Admiral

Hrvatski brončani futsalaši polako se vraćaju klupskim obavezama nakon povijesne medalje na Europskom prvenstvu. Čudesna utakmica za treće mjesto protiv Francuske i dalje je u glavi navijačima, a pobjeda nakon šesteraca donijela je neviđeni delirij što se tiče futsala u Hrvatskoj. Tako je Rudeš dočekao Kristijana Čekola i suigrače, Ozalj Nikolu Gudasića, Gospino Polje Marka Kuraju, a sada je i svlačionica MNK Olmissuma iz Omiša cvijećem dočekala Duju Kusturu.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Duje Kustura, medalja brončana!", orilo se svlačionicom dok je Kustura primao cvijeće, lagano zaplesao s osmijehom od uha do uha pa krenuo pozdravljati svoje suigrače. Kustura je bio jedan od najvažnijih igrača Hrvatske, pogotovo na početku Eura.

S dva gola donio je egal protiv Francuske u prvom kolu skupine čime je Hrvatska napravila velik korak prema prolasku grupe. Pogodio je i u remiju protiv Gruzije, a sam je i u jednoj izjavi nakon utakmice rekao kako nije važno tko zabija dok god momčadi ide dobro. U seriji esteraca protiv Francuske u borbi za broncu sigurno je zabio treći šesterac za Hrvatsku koja je na kraju donijela povijesnu medalju u domovinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026