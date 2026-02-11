Hrvatski futsalaši osvojili broncu na Euru, a Duje Kustura dočekan cvijećem u svom Olmissumu. Klupski suigrači zapjevali su mu i posebnu pjesmu, a on se nije prestao smijati
VIDEO 'Duje Kustura, medalja brončana!' Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora
Hrvatski brončani futsalaši polako se vraćaju klupskim obavezama nakon povijesne medalje na Europskom prvenstvu. Čudesna utakmica za treće mjesto protiv Francuske i dalje je u glavi navijačima, a pobjeda nakon šesteraca donijela je neviđeni delirij što se tiče futsala u Hrvatskoj. Tako je Rudeš dočekao Kristijana Čekola i suigrače, Ozalj Nikolu Gudasića, Gospino Polje Marka Kuraju, a sada je i svlačionica MNK Olmissuma iz Omiša cvijećem dočekala Duju Kusturu.
POGLEDAJTE VIDEO:
"Duje Kustura, medalja brončana!", orilo se svlačionicom dok je Kustura primao cvijeće, lagano zaplesao s osmijehom od uha do uha pa krenuo pozdravljati svoje suigrače. Kustura je bio jedan od najvažnijih igrača Hrvatske, pogotovo na početku Eura.
S dva gola donio je egal protiv Francuske u prvom kolu skupine čime je Hrvatska napravila velik korak prema prolasku grupe. Pogodio je i u remiju protiv Gruzije, a sam je i u jednoj izjavi nakon utakmice rekao kako nije važno tko zabija dok god momčadi ide dobro. U seriji esteraca protiv Francuske u borbi za broncu sigurno je zabio treći šesterac za Hrvatsku koja je na kraju donijela povijesnu medalju u domovinu.
