VIDEO Džumhur napao Prižmića na meču: Koliko si odvratan...

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tenisač iz BiH poznat je na Touru po 'kratkom fitilju', a rekao je Prižmiću da će ga prijaviti ATP-u zbog onoga što radi. No, to nije omelo Dinu na putu do pobjede i finala turnira jer je polufinale prošao bez borbe

Pljuješ po terenu tamo kad protivnici padaju u nesvijest, ovo je sramotno. Bile su to riječi bosanskohercegovačkog tenisača Damira Džumhura (31, ATP 172.) prema mladom hrvatskom tenisaču Dini Prižmiću (18, ATP 241.) u četvrtfinalu turnira u Banjoj Luci gdje je Prižmić slavio s 6-3, 6-4. Foto: Srecko Niketic/PIXSELL Dobra predstava našeg tenisača pala je u drugi plan kad je Džumhur započeo prepucavanje neugodnim riječima. - Koliko si odvratan, ovo je sramotno - poručio je Damir, a Dino se na to postavio i tu je krenuo verbalni okršaj. Video možete pogledati OVDJE. Tenisač iz BiH poznat je na Touru po 'kratkom fitilju', a rekao je Prižmiću da će ga prijaviti ATP-u zbog onoga što radi. Bilo kako bilo, Dino je prošao u finale turnira nakon što mu je bez borbe polufinale predao Mađar Fabian Marozsán (23, ATP 89.). Hrvatski će tenisač tako igrati protiv boljeg iz okršaja Belgijca Kimmera Coppejansa (29, ATP 160.) i Nijemca Marka Topa (19, ATP 405.)