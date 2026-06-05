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KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO E, to je golčina! Evo kako je Čanjevac pogodila iz kornera za pobjedu Hrvatske u Prištini

Piše HINA,
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VIDEO E, to je golčina! Evo kako je Čanjevac pogodila iz kornera za pobjedu Hrvatske u Prištini
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatske nogometašice šokirale Kosovo u Prištini: Janja Čanjevac pogodila iz kornera za veliku 1-0 pobjedu i osvetu za poraz u Hrvatskoj

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U dvoboju petog kola skupine B Lige C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1-0.

Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama, kao gošće, slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0.

Jedini je pogodak u Prištini postigla Janja Čanjevac u 15. minuti i to direktno iz kornera. U drugom poluvremenu su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika, ali sve do kraja je ostalo 1-0 za hrvatske igračice.

Sada su na vrhu ljestvice izjednačene Hrvatska i Kosovo s 12 bodova. Bugarska ima šest, a Gibraltar nula bodova. U posljednjem, šestom kolu hrvatske nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli.

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