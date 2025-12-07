VIDEO Emocije savladale Landa Norrisa na intervjuu nakon utrke: Nisam mislio plakati...

Lando Norris osvojio je naslov svjetskog prvaka Formule 1. U Abu Dhabiju je završio treći i na kraju osvojio naslov prvaka svijeta sa samo dva boda više od Nizozemca Maxa Verstappena. U intervjuu nakon utrke se rasplakao.

- Nisam plakao već neko vrijeme. Nisam mislio da ću plakati, ali jesam. Put je bio dug i prije svega želim jako zahvaliti svojim dečkima, svima u McLarenu i svojim roditeljima. Oni su ti koji su me podržavali od samog početka - rekao je i dodao:

- Osjećaj je nevjerojatan, ne znam kako je Maxu. Želim čestitati Maxu i Oscaru, mojoj dvojici najvećih rivala, bila mi je čast i zadovoljstvo utrkivati se s njima. Uživao sam u tome, bila je to duga godina.

Posljednji McLarenov vozač sa svjetskom titulom jest Lewis Hamilton kojem je to pošlo za rukom 2008. godine.