VIDEO Erlićev Midtjylland razbio Fince i praktički osigurao nastup u Europskoj ligi! Hrvat nastupio

Nogometaši danskog Midtjyllanda korak su do plasmana u Europsku ligu nakon što su u prvom susretu play-offa pobijedili finski KuPS sa 4-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Erlić za 24sata: Naši bočni igrači su u najboljoj formi u Europi | Video: 24sata Video

Golove za danski sastav zabili su Adam Buksa (15), Dario Osorio (19) i Junior Brumado (80, 90+1).

Golove pogledajte OVDJE

U domaćim redovima je cijeli susret odigrao hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 71. minuti zaradi žuti karton.

Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Sudtirola.

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Kuopiju.