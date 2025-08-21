Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Südtirola
POGLEDAJTE GOLOVE
VIDEO Erlićev Midtjylland razbio Fince i praktički osigurao nastup u Europskoj ligi! Hrvat nastupio
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši danskog Midtjyllanda korak su do plasmana u Europsku ligu nakon što su u prvom susretu play-offa pobijedili finski KuPS sa 4-0.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Golove za danski sastav zabili su Adam Buksa (15), Dario Osorio (19) i Junior Brumado (80, 90+1).
U domaćim redovima je cijeli susret odigrao hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 71. minuti zaradi žuti karton.
Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Sudtirola.
Uzvratni susret je 28. kolovoza u Kuopiju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku