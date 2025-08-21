Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Erlićev Midtjylland razbio Fince i praktički osigurao nastup u Europskoj ligi! Hrvat nastupio

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Erlićev Midtjylland razbio Fince i praktički osigurao nastup u Europskoj ligi! Hrvat nastupio
2
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Südtirola

Nogometaši danskog Midtjyllanda korak su do plasmana u Europsku ligu nakon što su u prvom susretu play-offa pobijedili finski KuPS sa 4-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Erlić za 24sata: Naši bočni igrači su u najboljoj formi u Europi 00:57
Erlić za 24sata: Naši bočni igrači su u najboljoj formi u Europi | Video: 24sata Video

Golove za danski sastav zabili su Adam Buksa (15), Dario Osorio (19) i Junior Brumado (80, 90+1).

Golove pogledajte OVDJE

U domaćim redovima je cijeli susret odigrao hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 71. minuti zaradi žuti karton.

UEFA Europa League - Play Off - First Leg - FC Midtjylland v KuPS
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Sudtirola.

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Kuopiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025