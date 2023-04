VIDEO Europski prvak stigao je kući: Tin iz Dubrave, heroj ulice

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić (26) vratio se u ponedjeljak u Hrvatsku iz Turske, gdje je izdominirao na Europskom prvenstvu u Antalyi i osvojio zlato na preči.

Avion iz Istanbula sletio je na Franju Tuđmana sa sat vremena zakašnjenja, a čekali su ga već tradicionalno otac Saša, majka Karin, pas Zdenko i nekolicina prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček europskog prvaka u Dubravi

A onda je stigao u svoju Dubravu, gdje su mu priredili pravi doček prvaka uz bakljadu i pjesmu. "Tin iz Dubrave, heroj ulice", orilo se iza 23 sata Međugorskom ulicom koju je ekipa nakratko blokirala za promet i zapjevala: "Bježite ljudi, bježite iz gradaaa...".

- Jučer je bilo vruće glave, sad je umorne. Odužio se put, zato malo i kasnimo. Teško je puno govoriti. Imao sam veliku želju osvojiti zlato ne zbog samog zlata. Nakon Olimpijskih igara razmišljao sam koji cilj da sam sebi postavim, da tome težim, da bolje treniram, da mogu još nešto ostvariti. Postavio sam si taj cilj, europsko zlato. Iskreno, nisam ni sam očekivao da će tako brzo doći. Sretan sam zbog toga - rekao je Srbić.

Foto: Hrvatski gimnastički savez

Srebrni Talijan Carlo Macchini dobio je slabiju ocjenu za samo 0,033.

- Bio sam nervozan, uzela me trema tako da sam bio cijeli dan pospan, ali naučio sam i to kontrolirati. Osjećao sam se kao jedan od kandidata za zlato. Ja i Macchini smo bili jednaki, to je i ocjena pokazala. Pobijedio sam i kladionice, one su me stavile na drugo mjesto.

'Puno mi je lakše nastupati u finalima'

U sedam finala osvojio je šest medalja, a tek mu je 26.

- Moglo je biti sedam od sedam da je sve bilo kako treba... Ali da, podatak je stvarno nestvaran. Ne znam što bih rekao. Nije da sam se trudio da u svakom finalu mora biti medalja, već jednostavno, puno mi je lakše nastupati u finalu.

Foto: Hrvatski gimnastički savez

Početkom lipnja dolazi u Osijek, a tu bi trebao izvesti i novu vježbu.

- Planiram nešto novo, nešto teže za Osijek. Nadam se pokazati to pred domaćom publikom - rekao je Srbić.

Foto: Hrvatski gimnastički savez

Najčitaniji članci