Fantastični Tin Srbić prvi put u karijeri osvojio europsko zlato!

Prije pet godina gimnastički svijet upoznao je hrvatskog bisera. Na SP-u u Montrealu osvojio je senzacionalno zlato. Povećalo je to i očekivanja, postao je jedan od najboljih na preči, no ono europsko uvijek bi mu izmicalo. Čak dvaput je zapinjao i osvajao srebro, no konačno je dočekao svoj trenutak.

Fantastični Tin Srbić osvojio je zlato na preči na Europskom prvenstvu u Antalyji! Tin je u kvalifikacijama imao treću ocjenu (13,966) i pun optimizma plasirao se u finale. A tamo smo vidjeli jednu od njegovih najboljih izvedbi posljednjih godina. Bio je to nastup bez najmanje greške, a suci su vrednovali ga s 14.233 što je bilo najveća ocjena u finalu za zasluženo zlato.

Srbić do šeste medalje u sedmom finalu

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ono što je još fascinantnije je to što je Tin osvojio čak šestu medalju u sedmom nastupu u finalu. Uz svjetsko zlato u Montrealu 2017., osvojio je i srebro dvije godine kasnije u Stuttgartu, dva europska srebra 2019. i 2020. te njemu najdražu medalju, olimpijsko srebro u Tokiju 2021. godine. Bez medalje je ostao samo na SP-u u Dohi kada mu je pripala ona drvena.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

ilo je to čak 34. europsko finale naše gimnastike od osnutka Hrvatske, a do sada smo osvojili 9 seniorskih medalja - 7 srebrnih medalja (2 Ude, 2 Srbić, 1 Seligman, 1 Možnik, 1 Benović), 1 broncu (Seligman) i jedno zlato koje nam je donio današnji predsjednik HGS-a Marijo Možnik. S dvije zlatne, sedam srebrnih i jednom brončanom medaljom Hrvatska je još dodatno skočila na ljestvici osvajanja medalja na europskim prvenstvima. Nalazimo se na 22. mjestu, a gotovo bez konkurencije je i dalje Sovjetski savez s 90 medalja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zlato će mu biti veliki poticaj i motivacija za Svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu u listopadu u Antwerpenu. Lovit će novu medalju, ali i plasman na Olimpijske igre u Parizu.

