VIDEO Evo kako je Ivan Erslan izgubio meč. Javio se: 'Jako sam raočaran u sebe, isprike svima'

Ivan Erslan izgubio je od Jimmya Crutea u prvoj rundi na UFC-ovoj priredbi u Perthu. Erslan je solidno započeo borbu i držao se dobro na nogama, ali je sve krenulo nizbrdo kada se borba preselila u parter. Crute je bio puno bolji na parteru i gušenjem je prisilio Erslana da preda meč. Ovo je treći uzastopni poraz hrvatskog borca. Nakon borbe Erslan je poslao poruku na svom Instagramu.

Borba je trajala tri minute i 19 sekundi te je Erslan bio vidno razočaran nakon poraza. Dobro je krenuo i branio se od protivnikovih low kickova te je pokušao ugroziti Australca direktima i krošeima. Uspio je hrvatski borac pogoditi protivnika, ali se Crute držo, a onda srušio Erslana na parter. Dva puta se Erslan dizao, ali ga je protivnik i treći put srušio. Crute mu je "uzeo leđa" i uhvatio ga u gušenje te je Erslan morao predati.

Foto: screenshot/instagram

"Ispričavam se svojim trenerima i obitelji na ovakvoj izvedbi. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica. Pišem ovo vruć jer sam tad najiskreniji! Žao mi je što sam razočarao sebe, a onda i sve koji su vjerovali da ja to mogu! Bog je najveći i hvala mu na ovoj lekciji", napisao je Erslan na Instagramu.