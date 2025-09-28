Obavijesti

Sport

Komentari 3
NOVI PORAZ

VIDEO Evo kako je Ivan Erslan izgubio meč. Javio se: 'Jako sam raočaran u sebe, isprike svima'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Evo kako je Ivan Erslan izgubio meč. Javio se: 'Jako sam raočaran u sebe, isprike svima'
Zagreb: Fight Nation Championship,Jusuf Hajrović - Ivan Erslan | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica, napisao je Erslan nakon poraza

Ivan Erslan izgubio je od Jimmya Crutea u prvoj rundi na UFC-ovoj priredbi u Perthu. Erslan je solidno započeo borbu i držao se dobro na nogama, ali je sve krenulo nizbrdo kada se borba preselila u parter. Crute je bio puno bolji na parteru i gušenjem je prisilio Erslana da preda meč. Ovo je treći uzastopni poraz hrvatskog borca. Nakon borbe Erslan je poslao poruku na svom Instagramu.

Video gušenja pogledajte OVDJE.

Borba je trajala tri minute i 19 sekundi te je Erslan bio vidno razočaran nakon poraza. Dobro je krenuo i branio se od protivnikovih low kickova te je pokušao ugroziti Australca direktima i krošeima. Uspio je hrvatski borac pogoditi protivnika, ali se Crute držo, a onda srušio Erslana na parter. Dva puta se Erslan dizao, ali ga je protivnik i treći put srušio. Crute mu je "uzeo leđa" i uhvatio ga u gušenje te je Erslan morao predati.

Foto: screenshot/instagram

"Ispričavam se svojim trenerima i obitelji na ovakvoj izvedbi. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica. Pišem ovo vruć jer sam tad najiskreniji! Žao mi je što sam razočarao sebe, a onda i sve koji su vjerovali da ja to mogu! Bog je najveći i hvala mu na ovoj lekciji", napisao je Erslan na Instagramu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?
ANKETA: ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 U prijenosu je pušten krivi kadar s povučenim linijama kod Rebića za kojeg je odmah bilo jasno da nije bio u zaleđu. Upitna je pozicija Marka Livaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025