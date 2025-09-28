Obavijesti

Erslan dobro krenuo pa izgubio gušenjem u prvoj rundi u Perthu

Piše Fabijan Hrnčić,
Erslan dobro krenuo pa izgubio gušenjem u prvoj rundi u Perthu
Ugrozio je Ivan na nogama Australca, ali odveo je meč Crute u parter i slavio. Prema ugovoru najbolji hrvatski teškaš ima još jednu borbu, ali je i sam rekao da je pitanje hoće li ostati u UFC-u izgubi li treći put u nizu

Ne ide pa ne ide. Tako bi se najkraće mogli opisati dosadašnji mečevi najboljeg hrvatskog poluteškaša Ivana Erslana (33, 14-5) u kavezu UFC-a. Nažalost, treći je put u nizu izgubio u kavezu najjače svjetske MMA organizacije, ovaj put u Australiji gdje se borio protiv domaćeg borca i veterana UFC kaveza Jimmyja Crutea (29, 14-4-2) koji ga je završio gušenjem nakon tri minute i 19 sekundi prve runde.

Dobro je hrvatski borac krenuo u meč. Čekao je Erslan svaki Cruteov low kick te je pokušavao ući s tvrdim direktima i krošeima. Nakon minute uspio ga je pogoditi Erslan, a nakon toga ga je srušio Australac, ali uz savjete Luke Jelčića se odlično pridigao hrvatski borac. Dva se puta dobro pridigao Ivan, ali opet ga je srušio australski borac.

I kad je izgledalo da će Erslan završiti kao gornji, vrhunski ga je preokrenuo Crute i završio mu u mountu pa na leđima i tu se Ivan više nije uspio izvući. Uhvatio ga je Crute  u svojevrsni rear-naked choke i završio meč. Vidno je razočaran bio Erslan, treći je ovo poraz za obrovačkog borca u nizu, ali takve stvari u karijeri se događaju.

Borio se među samom elitom, valja priznati i da ga UFC nije mazio što se protivnika tiče, dali su mo dobro isprobana imena i nadolazećeg talenta. Prema ugovoru ima još jednu borbu, ali je i sam rekao da je pitanje hoće li ostati u UFC-u izgubi li treći put u nizu. Uvijek je pokazao hrabro srce, možda će to biti dovoljno da mu Dana White dopusti da odradi do kraja ugovor u najjačoj svjetskoj organizaciji i napokon stigne do toliko željene pobjede.

