VIDEO Evo kako su slovenski i srpski komentator ispratili gol Ivana Perišića. Bilo je urlanja

Ivan Perišić zabio je u 17. minuti vodeći gol za Hrvatsku protiv Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija na rasprodanom Poljudu. Od samog početka "vatreni" su bili nabrijani i tražili gol, a to im se isplatilo kad je Omišanin, nakon što je Unai Simon na proigravanje Matea Kovačića obranio udarac Igora Matanovića, glavom zabio jubilarni 40. gol za Hrvatsku u 162. nastupu.

Skočio je cijeli Poljud, španjolskih navijača naime nije bilo, a oduševljenje su pokazali i komentatori iz susjednih zemalja. Pogotovo onaj slovenskog Sportkluba koji je urlao nakon što je Ivan zabio svjetskim i europskim prvacima. Entuzijazam je pokazao i komentator srpske Arenasporta koji je Perišića titulirao veteranom.

Reakciju slovenskog komentatora na Perišićev gol pogledajte OVDJE, a srpskog OVDJE.