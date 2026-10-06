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REAKCIJA SUSJEDA

VIDEO Evo kako su slovenski i srpski komentator ispratili gol Ivana Perišića. Bilo je urlanja

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Evo kako su slovenski i srpski komentator ispratili gol Ivana Perišića. Bilo je urlanja
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Perišić je rasplamsao Poljud! Glavom je zabio Španjolcima i pogodio jubilarni 40. gol za Hrvatsku, a komentatori iz regije poludjeli su od oduševljenja

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Ivan Perišić zabio je u 17. minuti vodeći gol za Hrvatsku protiv Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija na rasprodanom Poljudu. Od samog početka "vatreni" su bili nabrijani i tražili gol, a to im se isplatilo kad je Omišanin, nakon što je Unai Simon na proigravanje Matea Kovačića obranio udarac Igora Matanovića, glavom zabio jubilarni 40. gol za Hrvatsku u 162. nastupu.

Skočio je cijeli Poljud, španjolskih navijača naime nije bilo, a oduševljenje su pokazali i komentatori iz susjednih zemalja. Pogotovo onaj slovenskog Sportkluba koji je urlao nakon što je Ivan zabio svjetskim i europskim prvacima. Entuzijazam je pokazao i komentator srpske Arenasporta koji je Perišića titulirao veteranom.

Reakciju slovenskog komentatora na Perišićev gol pogledajte OVDJE, a srpskog OVDJE.

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